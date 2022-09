C’était la grande rentrée des classes à Marcel-Michelin, ce samedi après-midi. Battu la semaine dernière au Stade Français lors de la 1ere journée, l’ASM souhaitait déjà se reprendre en recevant Pau dans son antre mythique. Les Verts et Blanc, au courage, ont eux lancé leur automne en s’offrant le scalp de l’USAP.

Mission finalement réussie pour les hommes de John O’Gibbes, qui ont su construire leur succès en deux temps, sans malgré tout parvenir a annihiler totalement l’attaque paloise. Tout n’était pas parfait cet après-midi, dans le volcan auvergnat. Avec de multiples imprécisions dans chaque camp, les deux formations ont d’abord prouvé que malgré leur vertus collectives, la machine n’était pas encore totalement lancée dans ce début de saison. Surtout, le résultat n’arrangera a priori personne, même si Clermont pourra livrer des regrets. Car les coéquipiers de George Moala ont d’abord été auteurs d’une première période à sens unique. Plus percutants, les attaquants clermontois, avides de grands espaces, se sont d’abord vu récompenser de leurs efforts par un doublé d’Alivereti Raka.

Les ailes de Clermont, c’est la folie

Le funambule du navire jaunard, irrésistible ballon en main, a d’abord inscrit en coin le premier essai du match sur un beau décalage (11-6, 26’). Bis repetita 8 minutes plus tard. Son penchant de l’aile opposée Damian Penaud, lui aussi dans un bon jour, perce le rideau défensif palois. Moala sert ensuite de relais pour décaler Raka, une nouvelle fois (16-6, 30’).

Clermont a alors fière allure. Mais manque toutefois de précision face aux perches (deux manqués de Belleau en première période) et dans les fondamentaux. Finalement, Pau rentre aux vestiaires en restant à portée de tir de son adversaire (16-9, m-t). Clermont est malgré tout plus précis dans le dernier geste, et ne se manque pas au retour des vestiaires. Iturria donne de l’air aux siens en s’offrant un essai en puissance sous les perches (23-9, 48’). Ce à quoi Youri Delhommel, sur un ballon porté, répond par un premier essai pour Pau quelques instants plus tard (23-14, 52’). Pau n’est pas loin, mais malgré de bonnes intentions, ne semble pas en mesure de revenir embêter la formation jaunarde au tableau de marque. Pourtant, le score se grappille. Imperturbable face aux poteaux, Henry poursuit son sans-faute au pied (23-17, 62’).

Une dernière accélération..avortée

Les entrants clermontois, Plisson, Dessaigne, Jauneau et Pélissié, apportent alors un second souffle. L’ex-ouvreur parisien, entré à la place de Belleau, convertît le tir sur sa première tentative (26-17, 64’). En dehors du bonus offensif, l’ASM pousse alors pour l’obtenir à nouveau. Finalement, sur un nouveau turn-over, Damian Penaud réalise un sublime dribbling et trouve terre promise dans l’en-but (33-17, 76’). Clermont voit alors sa mission remplie, sauf que…Acculés jusque dans les tous derniers instants, les camarades de Arthur Iturria, en souffrance en mêlée fermée, voient finalement l’arbitre, M.Gasnier, accorder un essai de pénalité à l’ultime seconde à Pau, sur une dernière mêlée. Clermont s’impose finalement 33-24, ratant de peu les cinq points. Mais leur supériorité affichée durant le match, malgré la bonne conquête paloise, aura finalement scellé le sort de la rencontre.