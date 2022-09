Brive, huitième du Top 14, va devoir se passer pendant plusieurs mois de trois de ses joueurs cadres, le Géorgien Luka Japaridze et les Fidjiens Setareki Bituniyata et Tevita Ratuva, a-t-on appris mercredi auprès du club corrézien. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou contre Perpignan le 10 septembre, le pilier droit Japaridze (21 matches disputés la saison dernière) a été opéré mardi et pourrait revenir au mieux en fin de saison.

L'ailier Bituniyata (18 titularisations en Top 14, 3 essais inscrits en 2021-2022), touché en ouverture de la saison contre Lyon, va également subir une opération prochainement qui devrait l'éloigner des terrains entre trois et six mois. Enfin, le 2e ligne Ratuva (22 matches disputés la saison dernière), qui s'est fracturé deux doigts contre l'USAP, n'est pas attendu sur le terrain avant la fin de l'année.