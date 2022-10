"Il y a un sentiment de mélange après le match contre Bordeaux-Bègles. On aurait pu gagner mais on aurait pu aussi perdre le match. Il faut garder cela en tête en vue du déplacement à Castres. Ces deux points perdus seront à récupérer à l’extérieur…". Par ces mots, Étienne Falgoux réagissait à froid à la rageuse prestation des Clermontois contre l’UBB, pas assez dominante pour l’emporter mais pas non plus assez effondrée pour perdre au Michelin.

Malgré tout, ces deux points laissés aux Grenats devront vite être rattrapés à l’extérieur, et cela commence à Castres, où les Jaunards n’ont gagné que quatre fois en… soixante-dix ans. Malgré les nombreux absents dans le pack auvergnat (Lee, Slimani, Ojovan, Van Tonder, Dzamanashvili), Clermont devrait appuyer sur ses lignes arrières. Hormis l’électrique Damian Penaud, l’ASM comptera quasiment sur toute sa ligne d’arrières pour faire tourner la tête aux Castrais.

Raka en jaune après le bleu, Newsome trop juste

Pour la première fois depuis deux ans, Alivereti Raka a retrouvé Marcoussis. Après trois jours passés au CNR (Centre National du Rugby) l’ailier a été libéré par Fabien Galthié et sera donc titulaire à Pierre-Fabre. Une déception pour le principal intéressé mais une plus-value notoire pour Jono Gibbes et son staff. Car en plus du tricolore, Apisai Naqalevu devrait faire son retour après sept mois d’absence. Le puissant fidjien sera un atout de poids pour casser la rugueuse défense castraise.

TOP 14 - Clermont - Apisai NaqalevuIcon Sport

Mais l’ASM comptera surtout sur George Moala et Irae Simone pour semer la zizanie au milieu de la défense tarnaise. Le premier est revenu d’une commotion la semaine dernière et compte bien retrouver son niveau de l’année passée. Pour sa cinquième saison en jaune et bleu, le Néo-Zélandais veut enfin démarrer son imposant moteur. Incontournable la saison dernière, George Moala n'a disputé que trois matchs cette saison. En son absence, Irae Simone est vite devenu le catalyseur de Clermont depuis ses premières apparitions en jaune et bleu.

Ajoutez à cela la quatrième titularisation d’affilée de Bautista Delguy, déjà auteur de deux essais, et l’ASM ne se déplacera pas à Pierre-Fabre pour servir de sparring-partner. Un temps évoqué, Alex Newsome sera trop court pour le déplacement à Castres, et la place de numéro 15 devrait se jouer en Cheikh Tiberghien et Jean-Pascal Barraque.

Par Clément LABONNE