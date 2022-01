L’UBB menait largement à la pause. Était-ce le signe d’une grande maîtrise ?

Maîtrise ? Oui, même si notre entame fut moyenne. Nous n’arrivions pas à lancer le jeu. Mais ensuite, en fin de première période on a mis du rythme, on s’est retrouvé collectivement, et on a pris le score. C’était bien. Mais en deuxième mi-temps, on a connu une baisse de régime complète. Nous n’arrivions pas à mettre la main sur le ballon avec pas mal d’erreurs très embêtantes.

Mais avec cette victoire, la mission est accomplie, non ?

Oui, bien sûr. l’objectif était de gagner et de mettre Castres, hors de portée. De ce côté-là, ce fut une réussite. Mais si on regarde les détails, dans la manière, ce ne fut vraiment pas parfait.

Vous êtes sévère, la première mi-temps fut celle d’une série de vraies avancées à l’impact de la part de l’UBB...

Oui, c’est vrai. Le jeu était assez dynamique, nous gagnions nos duels, nous avions tous nos repères sur le plan collectif. Les ballons sortaient vite… Mais ce fut trop laborieux ensuite. Mais bon, on a su tenir le score.

Mais tout de même, vous avez gagné la bataille des rucks, a priori le point fort de vos adversaires….

Oui, oui, ça venait de nos victoires dans les duels, ça nous faisait avancer et tout allait plus vite. Mais en deuxième mi-temps, on gagnait moins nos duels. Je dois dire aussi que leur banc leur a fait du bien.

On vous sent frustré...

Frustré oui, car collectivement, on aurait pu mieux faire. Mais les treize points d’avance contre un adversaire contre qui les scores sont toujours serrés, c’est une satisfaction, mais dans la manière, j’aurais aimé qu’on fasse mieux.

Pour votre part, vous avez pas mal joué au pied . Était-ce un plan ?

Oui, on a pas mal joué au pied car on savait qu’on était meilleurs qu’eux dans l’alignement, donc on voulait souvent taper en touche.

Pouvez-vous nous raconter l’essai de Ulupano Seuteni auquel vous avez participé ?

Nous étions en pleine dynamique, ça allait vite, les avants faisaient du bon boulot autour des regroupements. J’ai essayé de garder cette dynamique, tout le monde était au diapason et nous avons plein de solutions. Cet essai résume l’état d’esprit de notre première période.