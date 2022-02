Que vous évoque cette huitième victoire de suite pour le MHR ?

Ça fait vraiment du bien d'enchaîner les victoires, d'autant que Pau avait gagné trois fois contre nous. On avait un peu ce stress d'avant match et cela s'est vu, mais on a réussi à se libérer en seconde période.

Aviez-vous dans un coin de la tête votre défaite contre Pau à domicile, lors de la première journée de la saison précédente ? Celui après lequel les ennuis ont commencé ?

Bien sûr, on l'avait dans un coin de la tête. Ils nous avaient accroché au score, on avait commis des fautes et des fautes, puis ils ont espéré jusqu'au bout et finalement ils ont gagné. Mais cette année c'est une autre saison, et je pense qu'on est plus forts là-dessus.

Le scénario de la première mi-temps a fortement ressemblé à cela...

Exactement, et comme vous devez le savoir ça a bien gueulé dans le vestiaire à la mi-temps ! Les coaches nous ont demandé de mettre plus d'intensité. C'est ce que l'on a fait et on a vu que cela avait ouvert des intervalles en seconde mi-temps. Cela nous a permis de marquer. En première mi-temps, nous n'étions pas dedans. On était dans un faux rythme.

N'y avait-il pas un peu de lassitude morale et physique ?

Si, c'est toujours le problème quand on arrive à la fin d'un bloc. On est fatigué. On a souvent la tête aux vacances. C'est d'ailleurs ce que l'on s'est répétés toute la semaine : être concentrés sur ce match avant de penser aux vacances. On a pourtant eu la tête aux vacances en première période, avant de rectifier le tir...

Cobus Reinach inscrit un triplé ce soir, êtes-vous impressionné ?

Bien sûr que c'est impressionnant. Il a des atouts, et on le retrouve souvent à l'intérieur comme Antoine Dupont. Ces joueurs sont très rapides et se portent tout le temps au soutien. Il surprend les adversaires, à l'image de sa pénalité rapidement jouée. Il adore jouer dans l'euphorie. C'est un joueur qui aime la vitesse, qui aime l'action. Il joue de façon instinctive. Là, sur ce coup là, j'aurais mis ma main à couper qu'il allait la jouer vite.

Un an et demi après la défaite à domicile contre Pau, mesurez-vous le chemin parcouru par le club ?

On le voit aux résultats oui. L'année dernière a été vraiment délicate. On s'est resserrés, on s'est remis en question. Le titre en Challenge Cup nous a remis dans le droit chemin. Cette année, on s'est fixé des objectifs, comme de retrouver le haut du classement. Là, on y est, donc il va falloir y rester. Et on espère aller chercher quelque chose de beau.

A titre personnel vous avez récemment retrouvé l'équipe de France, cela vous a fait plaisir ?

C'est toujours un plaisir de retrouver le maillot, les joueurs et le staff... et puis de représenter son pays. Cela veut aussi dire que je suis toujours sur les radars du staff. On a eu une discussion en ce sens. Après, je pense qu'il y a un socle solide, avec des joueurs de qualité qui méritent d'y être. Pour ma part je m'entraîne, je me prépare et je fais tout pour être meilleur chaque jour afin de retourner en équipe de France.