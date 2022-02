Alors que l'on pensait que le Stade toulousain s'était donné de l'air en rentrant aux vestiaires sur de score de 17 à 6, tout à basculer en seconde période. Le manager toulousain revient sur ce qui a posé problème dans les quarante dernières minutes : "Il y a eu pas mal de faits de jeu qui ne tournent pas dans notre sens et un peu de fébrilité. Nous prenons sûrement trop de ballons portés, ce qui a permis au Stade Français de se remettre dans l’avancée. Mais nous avons quand même des occasions pour marquer, notamment au moment du carton jaune où nous sommes à se sortir le ballon des mains entre nous (Germain devant Richie Arnold à la 52e, NDLR) ou sur un ballon porté qui avance à la 65e, Alban (Placines) et Jo (Tekori) ne se comprennent pas trop" assure Ugo Mola dans La Dépêche.

Une cinquième défaite consécutive en championnat qui commence forcément à inquiéter le club Rouge et Noir : "Je suis partagé entre la frustration, l’inquiétude. Inquiet forcément quand on voit le programme qui est le nôtre avec malheureusement notre lot de blessures. Mais inquiet dans une période où le championnat, nous le savons tous, est faussé nous concernant. Donc il faut que nous arrivions à trouver les ressources. Bien sûr que nous sommes inquiets mais l’inquiétude ne te fait pas avancer. Ce qui te sert, c’est d’être en mesure de pouvoir regarder la réalité des choses […] Cela va vous paraître paradoxal mais je suis très fier d’avoir huit gamins qui n’étaient pas plus tard qu’au mois de juin en finale du championnat Espoirs et qui étaient sur la feuille de match aujourd’hui. Sept gamins du XXIe siècle, onze gamins de moins de 21, 22 ans donc oui il y a des satisfactions", assure l'entraîneur.

" Nous allons cravacher, ils vont grandir, vieillir, et comptez sur nous pour ne pas lâcher "

Vendredi soir, en l'absence de ses internationaux, ce Stade toulousain a semblé complètement dépassé par un banc parisien plus que réaliste en deuxième mi-temps. Alors Ugo Mola reconnaît qu'il va falloir encore travailler pour être au niveau en l'abscence de ses joueurs clés : "Cette formation-là, aujourd’hui, ne nous permet pas de gagner encore ce genre de match. Nous allons cravacher, ils vont grandir, vieillir, et comptez sur nous pour ne pas lâcher. Nous avons touché les étoiles il n’y a pas très longtemps, maintenant nous allons tout enlever au Stade Toulousain, tout arracher, cacher les trophées et espérer des jours meilleurs".

C'est donc dans cette mauvaise dynamique de six défaites consécutives (si on compte la dernière défaite en Coupe d'Europe) que les Toulousains devront se déplacer chez les Palois qui n'ont pas laissé filer une victoire dans leur antre depuis le 16 octobre dernier face au leader bordelais.