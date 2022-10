C'est sans contestation possible une des journées les plus attendues de la phase régulière. Ce treizième week-end de Top 14 est celui du Boxing Day lors de cet exercice 2022/2023. Tout débutera le 22 décembre au soir par l'affrontement entre Toulon et Lyon, prévu sur la pelouse de Mayol. S'en suivra ensuite un multiplex le lendemain, 23 décembre, à 18h45. Quatre rencontres au programme dont Brive-Clermont et La Rochelle-UBB. Quelques heures plus tard, les regards seront tournés vers Ernest-Wallon pour suivre le toujours alléchant Toulouse-Castres, le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

Vous l'aurez compris, une seule rencontre se disputera le 24 décembre. Ce sera le derby parisien entre le Racing 92 et le Stade français, sur le terrain de la Paris La Défense Arena.

Par la même occasion, nous connaissons également le calendrier de la quatorzième journée, celle qui commencera en 2022 et se terminera en 2023. Bordeaux-Bègles-Montpellier lancera ce beau week-end. Comme la saison dernière, Clermont et Toulouse croiseront le fer la 1er janvier à 21 heures. Il va y avoir du beau spectacle !