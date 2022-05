En ce moment, il n’est pas évident de se rendre sur la terre de Mayol, où les équipes prennent la foudre les unes après les autres. Sans pression, puisqu'ils ne peuvent plus rien espérer, les Palois sont venus décomplexer avant de craquer : "On a des regrets, a noté Domingo, car on s’est accrochés. On a des choses à valoriser malgré le score lourd au final."

L’ex-pilier a apprécié le visage de ses troupes : "On a montré un bel état d’esprit jusqu’à la fin du match. On a répondu présent. Ça valide certaines choses. On devra analyser pourquoi on a pris un tel score."

À chaud, il a pointé les carences de son équipe : "On a eu trop de manquements en conquête. C’est compliqué d’envoyer du jeu. Il faudra qu’on le corrige. Dans le jeu courant, des détails nous échappent. Ce sont des petites erreurs qui ne pardonnent pas. Toulon s’est servi de nos moments de flottement. On doit rester plus focus pour éviter de courir après le score. Ça fait lourd, cette après-midi."

Pour cela, les Béarnais auront deux semaines, avant le rendez-vous face à Castres, pour la dernière de la saison au Hameau : "On veut finir de la meilleure manière avec un bon match, dans un stade plein. On aura beaucoup d’envie."

Propos recueillis par Mathias MERLO