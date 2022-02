Steeve, peut-on dire, ce soir, que votre persévérance a payé avec ce final complètement dingue ?

Oui, complètement. C’était un match tendu jusqu’à la dernière minute. Si La Rochelle l’emporte, ce n’est pas volé. Après, je pense que nous avons fait preuve de résilience. Nous avons poussé et notre force de caractère a payé. Ce n’est pas passé sur d’autres matchs en début de saison et ce soir, ça fait plaisir. On espère pouvoir enclencher une dynamique positive avec un match comme ça.

Vous êtes menés 13-24 à un quart d’heure de la fin. Où avez-vous trouvé les ressources nécessaires pour l’emporter ?

C’est notre caractère, nous avions à cœur de ne pas nous laisser distancer. Nos concurrents ont également gagné, donc nous n’avions pas le droit à l’erreur. Le fait que le public soit revenu dans le stade a été un atout pour nous.

Comment avez-vous vécu ces six dernières minutes, sur l’aile ?

Les mauls sont de mon côté. Je voulais y aller, mais avec mon corps de lâche, je n’aurais pas fait grand-chose (rires). Je n’avais jamais vu une fin de match comme ça, avec deux ballons au milieu du maul, cet essai annulé. C’est cool que ça se termine ainsi.

Lorsque La Rochelle obtient cette mêlée, à quinze secondes de la fin, pensez-vous que le match est terminé ?

Je me dis que c’est compliqué, oui. Mais Quentin Samaran et Baptiste Erdocio ont été incroyables, tout comme le huit de devant. Gagner cette mêlée à la 80e, c’est juste fou. Je suis très content que ça bascule de notre côté, pour une fois. Notre indiscipline les a souvent remis dans le match. Malgré tout, je veux tirer un coup de chapeau aux avants qui sont rentrés. Ce sont eux qui ont fait le travail sur cette dernière mêlée.

Avant ça, vous aviez fait une première mi-temps de qualité, avec quelques lancements intéressants...

Nous avions un peu le vent dans le dos en première période. Ça a joué en notre faveur. Nous avons essayé de tenter des choses, car on s’était dit que si on fermait le jeu, ça n’allait pas forcément être à notre avantage. Ça a payé en première mi-temps et tant mieux. Par la suite, il y a eu un peu de pression, nous avons commis beaucoup de fautes.

Contourner la densité physique des Rochelais avec du jeu au large, c’était votre plan ?

Exactement. On sait qu’ils sont très forts devant, ils ont un énorme pack. On avait vu qu’ils avaient tendance à fermer défensivement. Le but était donc d’aller chercher les extérieurs. On n’a pas toujours réussi à le faire, mais quelques fois, ça a payé.