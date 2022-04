En une percée, en un raffut, l’ailier de la Rade Gabin Villière est venu à lui tout seul, relancé une course au top 6 complètement folle. Ce dimanche soir, dans un stade Vélodrome plein jusqu’aux cintres, l’ailier casqué a encore fait des siennes, pour le plus grand bonheur des amoureux de l’ovalie. Toutefois, il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir le compteur d’essai se débloquer, dans une partie littéralement rude et intense. Et qui d’autre que le prodigieux ailier Tricolore Gabin Villière ? En un éclair, le natif de Vire est venu inscrire un essai somptueux et par la même occasion asséner un ultime coup de poignard aux Toulousains, qui a permis aux siens de prendre l’avantage et de s’imposer (19-15), au terme d’un match d’une intensité remarquable.

Une lutte coriace entre "Rouge et Noir"

Une nouvelle déconvenue qui pourrait coûter cher à Toulouse. Alors qu’ils avaient la mainmise sur la rencontre, les Stadistes ont encaissé une onzième défaite, cette saison. Les soldats de la ville Rose pointent actuellement à la sixième place de cet exercice 2021-2022 (58 points). Mais, les Rouge et Noir se retrouvent talonner de très près par deux autres clubs "Rouge et Noir".

En effet, le LOU (7e, 58 points), à égalité de point, mènera sans aucun doute une lutte des plus féroces pour lui aussi, s’approprier une place dans le top 6. En embuscade également, il ne faut pas non plus enterrer le RCT (8e, 55 points) et ce n’est pas les Toulousains qui vous diront le contraire. En pleine bourre, les Toulonnais ont glané un quatrième succès de rang en championnat, ce dimanche. Le suspense est à son comble en cette fin de saison.

Comme des airs de quart de finale au Stadium

Force est de constater que la lutte pour les phases finales risque de se jouer jusqu’à l’ultime journée pour les Haut-Garonnais, soit lors de la réception de Biarritz, la lanterne rouge. Mais avant cela, un duel de haut vol attend Dupont et ses coéquipiers. Samedi soir (21h05), le "Stade" accueille La Rochelle au Stadium, à l’occasion de la 24ème journée de championnat. Un duel contre des Maritimes qu’ils connaissent plutôt bien. Les champions en titre ont pris l’habitude de mater les Charentais, que ce soit lors des deux dernières finales en Champions Cup et Top 14, ou lors de la première journée, cette saison (16-20).

Antoine Dupont, lors du match aller face à La Rochelle (16-20).Icon Sport

Cependant, les mouches semblent bien avoir changé d’âne depuis. Les hommes de Ronan O’Gara sont actuellement sur une série de huit victoires pour seulement une défaite, toute compétition confondue. De plus, les récentes performances d’Alldritt et consort peuvent laisser planer les incertitudes dans les têtes toulousaines.

Avec un fauteuil bien moins confortable que les années précédentes, les pensionnaires d’Ernest-Wallon sont ainsi quasiment contraints de s’imposer face aux Maritimes, ce week-end, s’ils veulent défendre leur titre et signer un 22ème bouclier de Brennus.

Par Julien SOURNIES