Lyon 10-43 Toulon (22e journée)

Bien avant la finale de Challenge Cup homérique des Lyonnais, le LOU recevait Toulon dans un match capital pour la lutte aux barrages. Les Toulonnais étaient au pic de leur forme après un début de saison cataclysmique, et les Lyonnais devaient marquer leur territoire face à un concurrent direct. Dès la cinquième minute, à la suite d’une combinaison maligne, Baptiste Couillou s’écroule à dame pour marquer en premier les esprits. Jusqu’à la demi-heure de jeu, les Rhodaniens mènent 10-6 et semblent solides… jusqu’à ce que l’édifice s’écroule.

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon)Icon Sport

À la 34e minute, Facundo Isa lance Carbonel plein champ qui cavale à jusqu’aux cinq mètres lyonnais. Deux temps de jeu plus tard, le numéro 8 argentin conclut une magnifique séquence toulonnaise. 10-13 à la pause, le LOU doit réagir, mais il n’en est rien. Le navire toulonnais fait couler les hommes de Pierre Mignoni. Dans le second acte, Cheslin Kolbe profite d’une énorme faute de main de Nakaitaci pour aplatir l’essai du break. Les Lyonnais sont sonnés et ne reviendront pas.

À la 48e, Julien Hériteau y va de son essai avant que Gabin Villière ne porte le dernier coup de dague aux locaux. 43-10 score final, le LOU n’aura marqué aucun point entre la 22e minute et le coup de sifflet final. Cette lourde défaite aura pesé lourd dans la saison lyonnaise.

Pau 27-22 Toulouse (18e journée)

Sur les rotules, bras au ciel et grand sourire. Voici le descriptif de chaque joueur de la Section paloise, lors du coup de sifflet final de la rencontre face à Toulouse (27-22). Au Hameau, Pau a arraché une victoire aussi précieuse qu'incroyable face à l'ogre toulousain, pourtant en nécessité absolue de points. Un succès historique, puisque jamais, ô grand jamais, Toulouse n'avait enregistré six défaites de suite dans l'ère professionnelle. Mais que s'est-il passé au juste, sur la pelouse du Hameau ?

Eh bien pas grand-chose de rationnel. Alors que Pau n'avait plus battu Toulouse depuis 2018, les Béarnais sont arrivés les armes à la main afin de faire tomber le champion en titre. Grâce à des essais de Cummins et Manu en puissance, puis à un autre de Roudil à la suite d'un des nombreux superbes mouvements béarnais dans ce match, les protégés de Sébastien Piqueronies prenaient une large avance avant la 50e minute de jeu (27-3). Seulement voilà, des faits de match sont venus entacher la performance verte : Manu perdait son sang-froid devant Placines (33e) et Vatubua éteignait Chocobares (51e).

Top 14 - La joie des Palois (Pau) après l'essai de Roudil face à ToulouseIcon Sport

Les deux centres palois écopaient d'un carton rouge et laissaient leurs coéquipiers à 13 contre 15 ! Cela faisant, le Stade toulousain, pourtant si maladroit dans ce match, parvenait à trouver (enfin) des espaces dans la défense. Delibes par deux fois et Lebel (63e) permettaient aux visiteurs de remonter à cinq points de Pau. Mais dans une fin de match complètement folle, les 13 Palois héroïques parvenaient à empêcher les Toulousains de marquer un essai de plus. À la suite d'une dernière attaque, ils récupéraient le ballon et exultaient : ils venaient de réaliser le match de leur saison.

Biarritz 27-15 Union Bordeaux-Bègles (1ère journée)

En ouverture du championnat, l'UBB de Christophe Urios s'était incliné sur la pelouse du promu biarrot. Et si nous avions demandé l'avis même des meilleurs pronostiqueurs, il ne fait pas beaucoup de doute que personne n'aurait misé sur le Biarritz Olympique... Voilà qui confirme l'expression qui assure qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué !

Dans ce match, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont été largement dominés par un BO remonté à bloc sans doute encore sous l'effet de l'euphorie de la montée. Il n'y avait qu'à voir l'intensité que ces Biarrots ont mis sur la pelouse d'Aguilera à l'image du plaquage dévastateur de Saili qui permettait à Hirigoyen de récupérer le ballon pour traverser le terrain et offrir le premier essai de ce match à son demi d'ouverture. Quelques minutes plus tard, les hommes de Shaun Sowerby continuaient d'étouffer leur visiteur du jour par un maul bien mené à l'issue duquel Peyresblanques aplatissait dans l'en but.

Les joueurs de Biarritz face à BordeauxIcon Sport

À la pause les Biarrots étaient devants (17-3) et tapaient encore plus fort au retour des vestiaires avec un troisième essai signé Romain Lonca qui s'offrait une course de 80 mètres suite à une faute de main bordelaise. 45ème minute de jeu et voilà que les Bordelais étaient largement menés (24-3). Alors forcément, le sursaut d'orgueil de l'UBB devait arriver mais fut tout de même tardif. C'est effectivement dans les dernières minutes de ce match que les Bordelais semblaient se réveiller d'un mauvais rêve avec deux essais coup sur coup. D'abord avec Roussel à la suite d'une touche bien captée et d'un maul efficace, puis Moefana qui permettait à son équipe de revenir doucement au score.

La réaction fut trop tardive pour l'UBB et le Biarritz olympique en profitait pour démarrer la saison en fanfare. Un résultat qui laissait entrevoir les prémices d'une belle saison pour les promus bien que ce fut malheureusement qu'un simple feu de paille pour le BO qui a connu une nouvelle relégation à l'issue de la saison régulière.

Stade Toulousain 28-29 Stade Français (13e journée)

De cet exercice 2021-2022, l’histoire retiendra peut-être les mauvais coups joués par Paris au Stade Toulousain. Le premier épisode a lieu le 11 février lors de la 13ème journée de Top 14. Au Stadium de Toulouse, les Rouge et Noir, bien que privés de plusieurs cadres pendant le Tournoi des 6 Nations (Jelonch, Dupont, Ntamack) assument leur statut de favori face aux modestes Parisiens, alors dixièmes au classement. Sans surprise, les joueurs d’Ugo Mola dominent la rencontre et mènent 20 à 9 peu avant l’heure de jeu.

Joris Segonds exulte après avoir réussi la pénalité de la gagne à Toulouse, le 11 février 2022.Icon Sport

Seulement, les Soldats Roses refusent d’abdiquer et se relancent grâce aux essais de Macalou et Hamdaoui. A l’ultime minute du match, Paris hérite d’une pénalité décisive. L’ouvreur Joris Segonds prend ses responsabilités et scelle le triomphe des siens chez les champions de France et d’Europe en titre. Stupeur au Stadium. Les joueurs de la Capitale l’emportent 28 à 29. Les Parisiens reproduiront ce coup de théâtre au match retour, devenant la bête noire de Toulouse à l’issue d’un nouveau succès à la sirène.

Racing 92 14-37 Union Bordeaux-Bègles (11e journée)

C’est la J11 du Top 14. Le Racing 92 accueille l’Union Bordeaux-Bègles dans son antre de la Paris Défense Arena pour un duel entre deux prétendants au Brennus. La physionomie du match est binaire : chacun dispose de sa mi-temps. La première est maîtrisée par les Racingmen qui marquent deux essais par l’intermédiaire de Teddy Thomas et de Camille Chat. Les Bordelo-Béglais sont aux abonnés absents. A la pause, les Franciliens mènent facilement 14 à 6.

Top 14 - Santiago Cordero (UBB)Icon Sport

Mais, c'était sans compter sur la révolte girondine qui va renverser le scénario du match en seconde période. L’UBB revient des vestiaires transformée et va largement dominer les hommes de Laurent Travers : cinq essais sont marqués en l’espace de 40 minutes dont un doublé de Ulupano Seuteni et un triplé de Santiago Cordero ! Les Racingmen sont impuissants (et méconnaissables) face à la démonstration girondine. Ils ne marquent aucun point en seconde mi-temps et en encaissent 31. Le score final est sans appel : l’UBB s’impose à l’Arena 14 à 37.