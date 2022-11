Mon français est limité pour le moment mais je vais répondre rapidement. j'ai hâte de jouer pour Toulon et à Mayol parce qu’il y a une super ambiance, des supporters et le pilou-pilou ! J'ai aussi hâte de jouer pour Pierre et Franck. Ma famille est très excitée et enthousiaste d'être ici. Je suis très bien ici. Je vais apprendre le français rapidement. J'ai une leçon cette semaine donc je vous demande d'être patients mais dans quelques mois ça devrait aller mieux.

Qu'est ce que vous évoque la ville et le club de Toulon ?

Je suis très enthousiaste. Pour faire la comparaison quand on est footballeur et que le Real Madrid ou le FC Barcelone vous veut, c'est impossible de refuser. Toulon est un club avec une histoire, des traditions et de belles infrastructures donc je suis très honoré de représenter ce club où seuls les meilleurs peuvent jouer.

Justement si on compare avec de grands clubs comme ceux-là, ils ont des titres alors que Toulon n'en a pas eu depuis quelques saisons. C'est une mission supplémentaire pour vous ?

Que ce soit l'effectif, le président, les coachs, ici tout le monde veut pouvoir se battre en fin de saison pour gagner des titres. De mon côté Toulon n'est pas un choix facile, j'aurais pu choisir plus facile mais je voulais me challenger en venant ici et me battre pour un titre en fin d'année. Encore une fois je le répète, ici, tout est réuni pour gagner des titres. Je voudrais être champion de France !

Plusieurs Gallois sont passés par Toulon, est-ce que vous avez pu leur poser des questions avant de faire ce choix ?

Oui j'ai parlé plusieurs fois avec Leigh Halfpenny (passé au RCT de 2014 à 2017). Justement il s'est installé là où ma femme voulait vivre donc on a parlé de tout ça. On a parlé du centre d'entraînement et m'a dit tout le bien qu'il pensait du club et de son histoire. Il m'a dit que c'était un super endroit pour jouer et notamment les jours de match; il en a fait énormément mais pour lui c'était à chaque fois une grande émotion. J'espère qu'avec ma famille nous allons pouvoir profiter du rugby mais aussi du sud de la France qui est l'un des plus beaux endroits du monde.

Avez-vous regardé le début de saison de Toulon et que pensez-vous de cette équipe ?

Oui j'ai regardé les cinq, six derniers matchs du RCT. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu notamment contre Bordeaux dans un stade plein, ce qui serait impossible à cette période de l'année en Grande Bretagne. Ici et en Top 14, chaque match est un peu comme un match international. Le week-end dernier j'ai vu beaucoup de caractère de la part de cette équipe et je pense qu'une fois que l'on a ça, c'est la base même si les résultats ne sont pas toujours là. On peut travailler le jeu et la technique autant qu'on veut si on n'a pas le caractère ça ne marche pas et cette équipe de Toulon a du caractère.

Tournoi des 6 Nations - Dan Biggar (pays de Galles)Icon Sport

Vous disiez que vous aimeriez être champion de France. Pensez-vous que c'est possible cette saison ?

Oui pour moi c'est tout à fait possible de remporter le championnat dès cette saison. Pour le moment nous avons beaucoup de blessures mais le Top 14 ne se gagne pas en décembre ou en janvier, il faut qu'on soit au rendez-vous pour mai/juin. En plus comme le président l'a expliqué, d'autres joueurs vont nous rejoindre pour étoffer l'effectif. Cette saison en tout cas c'est l'objectif et je vais tout donner pour remporter ce Top 14. C'est important pour moi de rendre au club la confiance que le club m'a donnée pour cette saison et les deux prochaines.

Avant d'arriver ici, vous connaissiez quelques joueurs ?

Oui, j'ai déjà joué contre beaucoup de joueurs de l'effectif, Charles Ollivon et Danny Priso, qui m'a pris sous son aile, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas (rires). Kolbe bien sûr, Baptiste Couilloud qui parle très bien anglais et qui risque de devenir mon meilleur ami dans les semaines à venir. Je vais essayer de parler français au maximum et aussi avec les plus jeunes.

Maintenant que vous jouez en France, n'avez-vous pas l'appréhension que cela soit plus compliqué de jouer en sélection ?

Non. Jouer en France ne devrait pas m'empêcher de jouer avec le pays de Galles. J'ai parlé de ce sujet avec Pierre (Mignoni) et pour cette année cela ne pose pas de problème. La Coupe du monde sera probablement ma dernière compétition internationale. Pour ma part je n'ai jamais eu l'opportunité de jouer dans un club comme Toulon donc j'ai hâte de pouvoir profiter et me concentrer sur le travail au club. Cette Coupe du monde sera un objectif comme pour beaucoup de joueurs.