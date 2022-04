L'image avait fait le tour du pays pour ne pas dire de la planète. Le 2 avril dernier, lors de la rencontre de Top 14 qui opposait les Bordelo-Bèglais d'Urios aux Rochelais d'O'Gara, les deux hommes se sont invectivés peu avant la mi-temps en bord de pelouse. Le manager bordelais avait même assenné une petite "giflette" à l'encontre de son homolgue irlandais. Leur comportement avait été largement critiqué sur le coup, et il ne faisait aucun doute quant à une possible convocation en commission de discipline.

Et bien les deux managers s'en tirent bien. Reconnus coupables d'indiscipline et de nervosité, Urios et O'Gara n'écopent finalement que d'un blâme. Le manager girondin pourra donc être en bord de pelouse ce samedi pour le huitième de finale retur entre les deux formations. Ronan O'Gara continuera lui de purger sa suspension de trois semaines, qu'il a écopée pour d'autres raisons.