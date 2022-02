On a sûrement vécu un des moments forts de cette saison 2021-2022 de Top 14. Ce dimanche soir, le BO a arraché la victoire dans les derniers instants face à La Rochelle. Un succès acquis après la sirène grâce à un essai du deuxième ligne Josh Tyrell. Un dénouement heureux pour le BO qui était mené 24-13 à quinze minutes du terme de la rencontre et qui s’est finalement imposé 27-24.

Mais ce qui a marqué les esprits, c’est le scénario assez fou dans lequel cette victoire basque s’est dessinée ! C’est simple, avant de franchir la ligne puis exulter, les Biarrots ont passé plus de cinq minutes à camper dans les cinq mètres rochelais.

Dans un premier temps, les avants basques ont fait le boulot en touche pour magnifiquement s’organiser dans un ballon porté et pousser Victor Vito à la faute. Le troisième ligne néo-zélandais a été pris par la patrouille à deux reprises.

Deux ballons en même temps sur la pelouse

Le moment marquant va arriver lors du troisième lancer. Tout paraît normal dans un premier temps. François Da Ros lance le ballon dans les mains de Dave O’Callaghan et on est reparti pour un bon ballon porté. Mais alors que l’attention des supporters présents à Aguiléra et des téléspectateurs se porte sur le talonneur du BO, on aperçoit quelques mètres plus loin le demi de mêlée rochelais, Tawera Kerr-Barlow se saisir d’un ballon au sol et dégager en touche pour ce qui serait la fin de la rencontre.

Sauf que, petit problème, François Da Ros a toujours le "vrai" ballon dans les mains, s’extrait du maul et s’en va aplatir. Une séquence exceptionnelle qui a vu les trente acteurs combattre avec deux ballons sur la pelouse au même moment. En effet, un spectateur a envoyé un ballon supplémentaire sur le pré, ce qui a poussé l’arbitre Pierre Brousset à ne pas accorder l’essai de Da Ros.

À l’issue de la rencontre, le talonneur basque s’est exprimé au micro de Canal + sur cette action qui en a fait sourire certains et surpris beaucoup d’autres : "Je suis bien placé dans le maul, je vois l’espace côté fermé donc je décide de partir. J’aplatis et je vois à quelques centimètres de moi deux joueurs rochelais avec un autre ballon et qui pensent que la partie est finie. L’arbitre ne savait plus où il en était. Le deuxième ballon est peut-être tombé du ciel !"

Tout aura finalement bien fini pour Biarritz qui croit encore au maintien avec cette victoire face aux finalistes de la saison dernière. Le BO est actuellement treizième de Top 14, juste devant Toulon qui a tout de même trois matchs en retard.