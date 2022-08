La Rochelle a de quoi faire peur, très peur. Quand une équipe est championne d'Europe en titre et a passé l'été à se renforcer à tous les postes, ce n'est généralement pas bon signe pour les autres écuries. Cette saison, on compte d'innombrables joueurs de grand talent en Charente-Maritime. Un recrutement de grande qualité qui fait naître une concurrence tout aussi énorme au sein du club à la caravelle. Reda Wardi en est le premier témoin. Le pilier gauche, qui a dû cohabiter avec Dany Priso pendant trois saisons, se retrouve maintenant aux prises avec l'ancien bordelais Thierry Paiva et avec Léo Aouf pour une place de numéro 1. "Il y a eu un gros recrutement qui a été fait, confirme Wardi. On avait déjà un bon effectif l'an dernier donc on va voir ce que ça va donner cette année. Sur le papier, on est plutôt bien. Mais on ne peut pas lancer les dés avant que la partie ne soit jouée."

Alors qu'il semble partir avec une longueur d'avance sur ses concurrents, l'ancien Biterrois sait qu'il aura fort à faire, notamment avec Paiva, pilier moderne qui brille par sa mobilité et ses prédispositions physiques. "Je le connaissais parce qu'on s'est déjà affronté. Là j'ai eu l'occasion de le connaître un peu mieux. On s'entend plutôt bien", décrivait Wardi. Cette bataille pour le poste de pilier gauche à La Rochelle est d'autant plus excitante qu'elle a lieu entre deux outsiders pour une place en équipe de France. Paiva a d'ailleurs déjà été appelé pour un rassemblement des Bleus, contrairement à son nouveau coéquipier. Mais une sélection reste un objectif assumé par Wardi qui, s'il compte avancer étape par étape, veut désormais voir sa carrière véritablement décoller. "C'est sûr, je pense qu'avoir une place en équipe de France passe par le fait de beaucoup jouer en club", lançait-il.

Top 14 - Thierry Paiva (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

De quoi penser à la coupe du monde, qui aura lieu dans un an en France ? "Oulah ! C'est dans un an mais moi je n'ai jamais été appelé, même sur un rassemblement, calmait Wardi. Parler directement de coupe du monde, ce serait mal placé de ma part. Mais j'ai à cœur d'évoluer, de franchir des étapes dans ma carrière." Il n'empêche que cette année, Wardi à toutes les cartes en main pour briller, et ainsi se montrer aux yeux de Fabien Galthié et du staff de l'équipe de France. Celui qui a l'habitude de briller défensivement, pourrait se différencier par son profil, assez différent des autres piliers du championnat. Gros plaqueur, il brille par son travail de l'ombre. "C'est un secteur que j'apprécie énormément. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice et que ça peut être une plus-value pour l'équipe, je suis content."

Une prolongation après rebondissements

Content de ses performances, le club rochelais a d'ailleurs récemment prolongé le contrat de Wardi jusqu'en 2026. Un choix de continuité qui s'est fait après plusieurs rebondissements. Courtisé en cours de saison, il avait d'abord fait le choix de s'engager avec Montpellier et de retrouver l'Hérault, avant de revenir sur sa décision et d'accepter l'offre de prolongation des Maritimes. Il expliquait : "Je devais prolonger à La Rochelle mais pour des raisons extra-sportives, je devais rentrer à Montpellier. Le MHR m'a donné l'occasion de rentrer mais après, c'est vraiment du personnel. J'avais signé un pré-contrat et finalement La Rochelle m'a proposé de prolonger, c'est ce que j'ai fait." Désormais pleinement engagé dans le projet rochelais, il vise avec son club le titre national, après avoir conquis l'Europe.

Mais, comme pour le reste, Wardi reste prudent et sait que chaque chose demande beaucoup de travail et qu'un long chemin reste encore à parcourir. "Oui, on a des ambitions, mais comme toutes les équipes je pense, tempérait-il. Je pense qu'on va être attendu par les autres équipes, mais à nous de rester conquérants et de faire le mieux possible." Pour bien commencer la saison, les Rochelais affronteront le champion en titre, Montpellier, dès la première journée. De quoi entrer dans le vif du sujet et, pourquoi pas, assumer les ambitions du club. "C'est une grosse équipe donc c'est cool. Ça permet de bien se jauger sur le début de saison et de voir la marge de travail qu'il reste", concluait Wardi pour qui le chrono bleu est maintenant lancé.