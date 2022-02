Battu au Racing, à Pau puis dans le derby à Brive, Clermont reste sur une série de trois défaites en championnat. Avec désormais la 9e place du classement et 9 points de retard sur Toulouse 6e, Clermont n’a plus le droit à l’erreur au moment de se rendre à La Rochelle. Pour le talonneur Etienne Fourcade, c’est n’est tout de même pas encore le match de la dernière chance : "Il y a un caractère d’urgence, c’est évident, car sur nos trois derniers déplacements nous n’avons pris qu’un seul point. Par nos petites erreurs, on se tue nous-même, alors ce n’est pas encore le match de la dernière chance, mais nous avons conscience qu’il faut ramener quelque chose de La Rochelle. Il suffit d’une ou deux victoires consécutives pour recoller avec le Top 6. Pour réussir cela, il faut que l’on retrouve de la maîtrise dans nos matchs à l’extérieur surtout dans nos secondes périodes."

Alors pour réussir un coup au stade Marcel-Deflandre, Clermont s’est attaché à analyser les manques au retour de Brive, où les discussions ont été animés pour le centre Jean-Pascal Barraque : "On a eu le droit à une grosse séance vidéo lundi pour revoir nos difficultés et nous les joueurs, nous sommes les premiers fautifs de ces petites erreurs qui coûtent cher. C’est normal que l’on soit piqué par notre staff sur ce type de fautes, et même si l’orgueil en prend un coup, on sait que c’est avant tout pour le bien de l’équipe. Tout le monde a bien compris le message et les images étaient assez claires. À nous de montrer qu’on sait ce que l’on a envie de faire et quelles sont nos ambitions."

Il reste encore 10 "finales" à l’ASM, pour rentrer dans le Top 6

Car Clermont n’a plus le temps de tergiverser, et avec seulement 10 matchs à jouer (dont un en retard à domicile contre l’UBB), les Jaunards n’ont plus de marge de manœuvre et risquent de subir la pression jusqu’au coup de sifflet final de la dernière journée de la phase régulière. Mais pour Jono Gibbes, il est essentiel de savoir se remettre en question, dès maintenant : "Quand comme à Brive, où au Racing auparavant, on tourne le dos au jeu au moment d’une pénalité à seulement quelques mètres de ton en-but, avec un essai derrière, on a déjà de quoi bien s’occuper pour rectifier ce type d’erreurs inacceptables ! On ne doit pas oublier qu’un match à l’extérieur dure 80 minutes et pas seulement 40."

Top 14 - Jono Gibbes (Clermont) qui anime une opposition dirigée avec ses joueursIcon Sport

Une remise en question philosophique et un retour aux fondamentaux impératif pour l’ancien homme fort du Stade Rochelais : "Avant de penser au classement où aux ambitions, nous avons avant tout besoin de revoir les standards du rugby de l’ASM. Et pas seulement sur une période de jeu, mais sur l’ensemble d’une rencontre. C’est la base du rugby d’être concentré et concerné tant que l’arbitre n’a pas sifflé. Les blessures et absences ne sont pas une excuse. Je suis inquiet de voir encore ce type d’erreurs au mois de février."

Alors pour ne pas avoir de regret, Clermont doit jouer sans arrière-pensée du côté de La Rochelle ce samedi soir (21h05). En cas de nouvelle contre-performance, le wagon des phases-finales pourrait s’envoler définitivement et obliger Clermont à se trouver de nouveaux objectifs, pour éviter de finir la saison sous la pression du bas du classement.