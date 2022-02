Les Tops :

Pierre Popelin

La justesse a été la ligne de conduite du chef d'orchestre rochelais. Il a su animé, tout comme son compére de la charnière, les offensives maritimes dans le tempo que le jeu demandé. Précieux dans son jeu au pied courant, il a également montré sa capacité à franchir le premier rideau. Avec 114 mètres gagnés et cinq défenseurs battus, il est le joueur de champ qui a le plus avancé ce soir. On se souvient notamment de sa relance qui conduire ensuite après plusieurs temps de jeu à l'essai de Levani Botia. Correct face aux perches (un manqué en début de rencontre), Popelin a assuré la mission qui lui était confiée.

Paul Boudehent

Ce soir, et tout comme Romain Sazy, le jeune Boudehent a activé le mode moisson en touche. Une assurance qui a permisà ses coéquipiers, à plusieurs reprises, d'enclencher la marche avant en fond de maul. Omniprésent dans les soutiens, il a su effectuer un travail de l'ombre quasi parfait. Meilleur plaqueur avec Facundo Bosch côté Rochelais, le troisième ligne aile a été de tous les combats. Comment ne pas terminé avec la cerise sur un déjà joli gâteau : un essai en prime pour lui. Il vient terminé le travail de sape de ses frères de jeu.

Top 14 - La conquête rochelaise a été en réussite face à ClermontIcon Sport

Apisai Naqalevu

Si nous devons retenir un Clermontois ce soir, ce sera sans aucun doute le trois-quart centre fidjien. Faisant la loi au milieu du terrain, il a renversé deux fois Bosch pus Liebenberg toujours avec l'idée de faire progresser les siens et gagner du terrain. Utilisé en premier attaquant sur les phases statiques, il a quasiment à chaque fois mobilisé un joueur supplémentaire. Rappelez-vous les dégâts qu'il a infligé à la défense rochelaise pourtant en place sur le dernier essai clermontois. Il est au départ de l'action. Mention bien aussi à son compatriote Levani Botia pour sa courte mais efficace entrée.

Les Flops :

Sebastien Vahaamahina

Le géant deuxième ligne a manqué de rigueur ce soir dans son jeu au sol. Pénalisé à deux reprises, il a notamment été sanctionné d'un carton jaune, ce qui l'aide malheureusement à avoir sa place dans nos Flops. Trop fautif sur les phases de maul aussi, il a donné des munitions gratuites aux adversaires ce soir. La puissance athlétique qu'on lui connaît à manqué ce soir dans les impacts clermontois.

Jean-Pascal Barraque

Le septiste semblait avoir les jambes lourdes et sa vitesse a manqué aux offensives des Jaunards. Brouillon dans ses choix, le numéro 13 a aussi loupé 3 de ses 6 plaquages tentés ce soir, un ration trop elevé pour le haut-niveau. Lors des moments clés, il a déjoué à l'image de ce coup de pied directement tapé en touche à la 66ème minute. Son essai en fin de rencontre offre le bonus défensif à Clermont, ce qui vient un peu rattraper sa performance mitigée du soir.