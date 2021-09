Sébastien Piqueronnies, l'entraîneur de la Section Paloise semblait satisfait malgré la défaite de son équipe (16-12). Elle ramène un point de bonus défensif de Castres pour l'ouverture du Top 14.Et elle n'a encaissé qu'un seul essai de la part des Castrais assez chanceux en plus :



"C'est un point important. C'est un point de construction. La discipline nous coûté cher, mais pas seulement. La précision technique aussi. Il y avait beaucoup de scories techniques de part et d'autre. Des fautes de règlement aussi. C'était un match avec de l'engagement, mais peu de rythme.....Nos imprécisions techniques nous ont empêché d'avoir suffisamment de munitions. Oui, 17 pénalités concédées, c'est trop. Mais je le répète, elles se sont combinées à des imprécisions sur les plaquages homme à homme, sur les soutiens offensifs, les manipulations. Elle sont venues grossir les ballons gratuits que nous avons offert à l’adversaire sur les pénalités concédées. Mais je retiens aussi notre été d'esprit, on a vu des joueurs faire preuve de détermination. Et d'engagement." Le technicien estimait que les Palois avaient bien combattu au sol, qu'ils avaient gratté de bons ballons au sol et qu'ils avaient bien résisté devant leur ligne. "J'ai en mémoire deux grosses séquences défensives où mes joueurs ont fait preuve de résilience."



Il a aussi remarqué la bonne performance de l' ouvreur anglais Zak Henry, auteur d'un drop : "Il a été à l'aise tout de suite avec une bonne maîtrise du poste et une bonne maîtrise de l'environnement."