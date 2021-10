On ne savait pas vraiment quoi retenir de ce Montpellier, cru 2021-2022. Le bon match nul de la première journée à Toulon, ou l’enchainement de défaite face à Toulouse et Pau, qui a plongé le MHR à la 10e place du classement avant cette 5e journée. Le manager héraultais, Philippe Saint-André a donc eu un premier élément de réponse avec une première victoire face à un cador du championnat. En triomphant du Stade rochelais grâce à 21 points de son ouvreur Paolo Garbisi, Montpellier réaffirme enfin ses ambitions. Pour la qualité de jeu, il faudra tout de même patienter encore…

Top 14 - Philippe Saint-André, entraîneur de MontpellierAFP

Quand Montpellier accueille La Rochelle, on s’attend normalement à une rencontre explosive. Mais quand le 10e du classement reçoit le 12e, c’est finalement une bouillie de rugby qui se matérialise. Dans une première mi-temps où les deux équipes ont multiplié les petites fautes de main et les maladresses, c’est finalement les défenses qui se sont montrées. Tantôt efficaces, tantôt indisciplinées, ce sont ces dernières qui ont permis une évolution du score, traduite par la botte des buteurs Paolo Garbisi et Pierre Popelin. À ce petit jeu de qui "déjoue le moins", c’est Montpellier qui a pris l’avantage dans le premier acte 12-6. La défense montpelliéraine, dans laquelle Bécognée s’est illustré en grattant de nombreux ballons, a permis aux locaux de passer une après-midi finalement plutôt tranquille. Cette première période a surtout été marquée par la blessure au genou d’Arthur Vincent. L’ailier international est resté une première fois au sol, se tordant de douleur avant de finalement se relever. Mais sur un second appui fuyant, le Montpelliérain devait laisser sa place à Tisseron. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour celui qui a le prochain Tournoi des 6 Nations en ligne de mire.

Montpellier – La Rochelle ou un match de fond de classement ?

Au retour des vestiaires, les deux équipes devaient un peu de spectacle au public remarquable du GGL-Stadium. Mais les trompettes entendues dans les tribunes ne motivaient pas plus que cela deux équipes, sous la pression du classement et en mal de points. Dans un match très fermé et très loin du niveau prétendu de ces deux équipes, Montpellier s’est appuyé sur un très bon Paolo Garbisi (7 sur 8 sur ses tentatives), auteur de tous les points de son équipe. Le MHR s’est patiemment nourri des très nombreuses fautes adverses, et seul le carton jaune de Serfontein en fin de match (69e) a mis à mal sa défense sur un essai de Jules Favre, bien servi par un jeu au pied de Jonathan Danty (71e). Mais il était déjà bien trop tard pour un XV Maritime qui se cherche encore dans ce premier bloc de la saison. Au bout de l’ennui et sans aucune étincelle, Montpellier conquiert tout de même une victoire précieuse, à défaut d'être convaincante.

Avec ce deuxième succès cette saison Montpellier se replace au classement, avec une 7e place provisoire (12 points), un peu plus conforme avec ses ambitions. Une victoire qui fait surtout du bien, avant un déplacement difficile à Bordeaux, samedi prochain (15h05). Pour le Stade Rochelais, c’est déjà la quatrième défaite en cinq matchs, et une peu reluisante 12e place (7 points), en attendant le match de Clermont (13e) demain soir. En ayant présenté sa moins bonne copie de la saison dans l’Hérault, La Rochelle doit maintenant prendre des points pour ne pas être décrocher. Pour se faire, c’est un retour à Deflandre qui s’annonce face au toujours difficile Castres Olympique samedi après-midi, pour une rencontre absolument capitale pour les Maritimes.