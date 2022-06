Quatre ans, que le MHR ne s’est plus présenté avec le statut de leader avant la dernière journée. À l’époque, en 2018, les joueurs de Vern Cotter avaient occupé la première place du championnat pendant 21 journées en cumulé. Solides durant toute la saison, les Montpelliérains étaient même partis à Lyon lors de la J26 en étant assuré de finir en tête de lice. Face au LOU, les coéquipiers de Fulgence Ouedraogo s’étaient inclinés sans que cela n’ait de répercussions au classement.

Contrairement à la saison 2017-2018, les Héraultais ne pourront pas, cette fois-ci, se permettre de perdre s’ils veulent décrocher un billet direct pour les demi-finales. Face aux Clermontois de Jono Gibbes, les hommes de Philippe Saint-André devront parachever leur épopée de la phase régulière par une victoire, si possible bonifiée. Les cinq points sont presque impératifs, car en cas de simple succès et de victoire bonifiée de Bordeaux et de Castres - ce qui est probable -, les trois clubs se retrouveraient à égalité au classement. Dans ce scénario, les Montpelliérains descendrait à la troisième place, à cause des points terrains étant en leur défaveur, et devraient donc jouer un barrage à domicile. Le nul ou la défaite ne sont pas non plus envisageable.

Des débuts proches de la catastrophe…

Voir le club de la septième ville de France hors du top 2 serait étonnant au vu de sa saison réalisée. Pourtant, tout n’avait pas bien commencé. Bon dans le jeu, le groupe héraultais manquait toutefois cruellement d’expérience lors de l’entame de championnat. Dans les moments cruciaux, la pression, leur pire ennemi, leur a coûté de nombreuses victoires. Ainsi, face à Toulon (J1), Toulouse (J3), Pau (J4), Bordeaux (J6) et Clermont (J7), les joueurs du GGL Stadium se sont inclinés de moins de quatre points, souvent dans les dernières secondes de jeu. Bref, Montpellier n’arrivait pas à conclure et descendait au classement.

… puis, une ascension fulgurante…

Finalement, il aura fallu attendre la 8e journée et un succès à l’extérieur, sur la pelouse du Racing 92 (32-21) pour que l’effectif présidé par Mohammed Altrad face sa mue. Une mue qui était attendue et essentielle pour le reste de la saison. Suite à ce match, le MHR s’est métamorphosé et est devenu une véritable machine à gagner. Avec 10 rencontres de rang sans défaites (9 victoires et 1 nul) entre le 23 octobre et 27 février, le club vice-champion de France en 2011 et 2018 se hisse alors à la deuxième place du championnat. Rien ne semble l'arrêter.

… stoppé par un plafond de verre.

Puis, de la 20e journée à la 25ème, le parcours s’est compliqué. Passé premier au classement suite à la série noire de l’UBB, le bilan des Cistes s'est dégradé. Depuis le 5 mars, Montpellier a essuyé quatre défaites en huit matchs, même cinq si l’on ajoute le revers subi en quart de finale de Champions Cup à La Rochelle. Les hommes de Saint-André sont retombés dans leur travers, et ont parfois surjoué comme contre Bordeaux (J23), ou mal joué notamment face à Toulouse (J15 en retard) et Lyon (J24). La fin de saison est donc plus brouillonne pour un MHR moins terrifiant que par le passé. Toutefois, petit rayon de soleil sur la place de la Comédie, les doubles vainqueurs de la Challenge Cup (2016 et 2021) ont réalisé une bonne et solide prestation face au Racing 92.

Alors la confiance est-elle pleinement revenue à Montpellier ? Réponse dimanche soir, 21 h 05, au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand.

Kelman Marti.