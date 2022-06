Les tensions qui ont suivi la défaite à Perpignan sont-elles derrière vous ?

Nous n’avons jamais eu de tension dans le groupe. Au contraire, après le match à Perpignan, on savait très bien que ce que nous avions fait n’était pas digne d’une équipe qui voulait se qualifier et être championne de France, alors que nous avions tout pour nous qualifier directement. Voilà pourquoi nous savions que la semaine avant le barrage contre le Racing 92 allait être compliquée. Que si nous ne prenions pas les choses en mains, nous le groupe, le staff ne pouvait plus rien faire pour nous.

Quel a été le process pour évacuer la situation et passer à autre chose ?

On s’est donc dit les choses entre nous avant de tout mettre en œuvre afin d’arriver avec le plus de confiance possible ce samedi. Avoir gagné de la sorte en barrages devant notre public et avec le jeu qui a fait notre force, cela nous a permis d’entamer la semaine actuelle de la meilleure des façons. On est revenus sur la continuité de ce qu’on avait fait durant la saison. Nous, joueurs, avons encore pris les choses en mains afin de vivre ce que nous avons à vivre sur le terrain. De toute façon, le verdict tombera samedi soir.

" Être partie prenante de l’histoire de l’UBB "

La demi-finale perdue contre Toulouse la saison dernière en Top 14 est-elle encore dans les mémoires ?

Bien évidemment que cette demie reste encore en travers de la gorge tant on avait été déçus. Il s’agissait de notre première demi-finale de championnat, on était contents d’y être et on avait pris le match par le bon bout. On était tombés près du but et si près de notre rêve. On s’est quasiment servi de ces images-là toute la saison, et encore plus cette semaine, tant on n’avait pas envie de subir ces jours-là ou cette opposition contre le MHR. Même si un gros match nous attend, on veut être partie prenante de l’histoire de l’UBB en étant acteur de ce que l’on veut faire. Et sans s’arrêter en demie cette saison mais en allant plus loin.