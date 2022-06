"On s'est peut-être un peu trompés stratégiquement à des moments clés, a-t-il avoué. On savait que la guerre des rucks serait importante et, honnêtement, les Castrais ont bien joué le coup. On a mal négocié nos sorties de camp, eux ont gratté les ballons. Puis, trois points par trois points... Puis un essai, puis des cartons jaunes... Passer vingt minutes à quatorze en demi-finale, contre une belle équipe, c'est difficile. Comme on l'a dit dans le vestiaire, la saison n'est pas à jeter. On fait tout de même deux demi-finales. Une perdue au Leinster et une autre perdue contre le premier du championnat. Même si ça reste frustrant et si je ne vais pas dire que je suis content."