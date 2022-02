Ce samedi, le manager général bordelo-bèglais s'est exprimé sur le sujet : "C'est un style de joueur que nous n'avions pas dans notre effectif. Il est incroyablement puissant et va très vite sur les départs de mêlée par exemple. Il est également capable de jouer debout et de s'engager comme un trois-quarts. Mais sa plus grande force est sa faculté à marquer des essais. Il sent toujours bien les coups, le jeu dans les espaces. Il sera très complémentaire avec Louis Picamoles."

Le séjour de Ma'ama Vaipulu pourrait bien se poursuivre jusqu'à la fin de la saison et même la saison prochaine avec l'UBB. Comme lui, deux joueurs importants de l'effectif bordelais sont arrivés en tant que jokers médicaux avant de prolonger par la suite : Louis Picamoles et Thomas Jolmes. "On le gardera la saison prochaine si tout va bien", a déclaré Urios au sujet de son nouveau numéro huit.