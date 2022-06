Pour la première demi-finale qui verra s'affonter Castres et Toulouse, Ludovic Cayre sera assisté de Thomas Charabas et Maxime Chalon. Yvan Centelles et Gérard Destruels se chargeront de l'arbitrage vidéo. Nicolas Lasaga, lui, supervisera le tout.

En ce qui concerne la deuxième demi-finale opposant Montpellier aux hommes de Christophe Urios, Pierre Brousset sera assisté de Adrien Marbot et Luc Ramos. Denis Grenouillet s'occupera de la vidéo et Patrick Thomas sera le superviseur de ce match.

"Ces deux arbitres illustrent parfaitement ce qu'est notre nouvelle génération d'officiels, et c'est sur l'ensemble de leurs performances de l'année, que ce soit dans notre championnat ou les coupes d'Europe, qu'ils ont conquis leurs désignations. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit de leur première demi-finale, ce qui est toujours une étape importante dans le parcours d'un arbitre", a déclaré Franck Maciello, directeur technique national de l’arbitrage.