Ronan O'Gara, s'il est irlandais, connait parfaitement toutes les subtilités de la langue française. Et ses mots à la sortie de la rencontre à Toulon, ont dû bien raisonner dans les oreilles de ses joueurs. "Très décevant", et surtout "honte", dans la bouche du manager, qui a aussi pris sa part de responsabilité, c'est assez inhabituel à La Rochelle.

La prestation des Jaune et Noir à Mayol, avec la plus lourde défaite encaissée de l'année, explique le courroux d'un O'Gara qui n'a pas reconnu son équipe, notamment dans les 20 dernières minutes. La seule statistique de 36 placages manqués durant la partie, fait mal. Cette défaite cinglante à l'extérieur n'arrange pas vraiment l'équipe maritime qui stagne à la 7e place et surtout va recevoir un Racing, juste un point devant, avec les mêmes motivations.

Comme un "huitième"

Alors tout le monde est bien d'accord. Même Jacky Lorenzetti parle dans les colonnes de Midi Olympique, d'un "huitième de finale". Les Rochelais n'ont guère le choix : gagner, rester dans la lutte pour les phases finales et doubler par la même occasion le Racing ou bien se compliquer largement la tâche avec 5 matchs qui seront chacun décisif.

Pas la peine de faire un dessin, cela a dû bosser dur à l'Apivia Stadium, cette semaine, après la "belle claque" reçue sur la rade selon le 3e ligne Rémi Bourdeau. L'entraîneur des avants ; Romain Carminagni voit ce match comme "un super-challenge. On l'a préparé comme cela. On a un super match à faire samedi. On connaît la qualité des joueurs du Racing. Mais on s'est beaucoup concentré sur nous. Je pense que c'est important. Moi, je sens plutôt les garçons prêts."

Top 14 - Thomas Lavault (La Rochelle) et les siens ont subi une claque à ToulonIcon Sport

Heureusement, le retour des 3 internationaux au bercail, tout auréolés de ce fantastique grand chelem, a dû faire du bien au moral. Et pourra faire du bien samedi. Uli Atonio, Greg Aldritt et Jonathan Danty sont en forme. Et leurs impacts, aussi bien en tant que leader de ligne qu'en terme de puissance, sera bienvenu contre le Racing.

Que ce soit dans les rucks, ou dans tous les autres domaines, c'est tout bonus pour l'équipe rochelaise. Wiaan Liedenberg s'en réjouit à l'avance : "Ce qui est bien avec Greg, c'est que c'est un très bon porteur de balle." De quoi voir venir le Racing avec un peu plus de baume au cœur.

"Si tu es tout le temps négatif..."

Pas trop le temps de se lamenter sur la prestation sur la rade. Romain Carmignani pense plutôt à cette prochaine confrontation XXL, avec une mentalité de gagneur : "Si tu es tout le temps négatif, cela va être compliqué. Donc, là, on a envie de viser le haut du tableau." Le groupe sait que cette équipe du Racing, victorieuse à 4 reprises à l'extérieur peut venir les embêter. Mais le principal, c'est avant de se retrouver.

"C'est une équipe très très joueuse, qui nous ressemble aussi. Et c'est justement ça qui les rend compliqués à jouer. Nous, on doit se reconcentrer sur notre base et normalement, cela doit bien se passer", assure le 3e ligne sud-africain. Défense pas à la hauteur, jeu brouillon, La Rochelle a privilégié dans sa préparation, les basiques.

Romain Carmignani revient sur Toulon et ce qui doit être corrigé d'urgence : "On n'a pas reconnu notre équipe avec le ballon et on a pris des essais sur des sorties de camp, juste sur des montées de lignes. On est revenu à des choses plus basiques sur la préparation du match."

Un championnat bizarre

Une victoire contre le Racing pourrait redonner un peu d'élan à l'équipe. Le retour des internationaux, une infirmerie quasi vide, l'avenir n'est pas si sombre à La Rochelle. Quand on explique à Wiaan Liedenberg qu'ils ne sont qu'à dix points de la première place, celui-ci acquiesce avec quelques bémols : "Je pense que c'est la saison la plus bizarre pour moi parce qu'on a l'impression que l'on est très très loin du premier,mais on aussi très près. C'est très serré cette année. Tu peux passer de 7e-8e à 3e ou 4e. C'est très bizarre."

Le Stade Rochelais n'a de toute façon plus le choix : "Pour les prochains matchs, le but, c'est de gagner. Comment on gagne, avec combien de points, ça ce n'est pas la priorité." Le "super-challenge" de samedi, sera le premier d'un long marathon. Sans avis de tempête si possible... Pour éviter ce yo-yo infernal qui devient une bien mauvaise habitude, cette saison.