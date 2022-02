Le Stade Français se sera offert une balle de match mais Arthur Coville a manqué cette pénalité qui aurait pu tout changer, dans les derniers instants (78e). Car ce duel entre Lyon et Paris aura été riche en rebondissements, avec une équipe parisienne devant pendant plus d’une heure et qui a vu le LOU repasser devant sur une pénalité de Léo Berdeu à moins de dix minutes du terme (71e, 23-22). Au forceps, les Rhodaniens arrachent donc un succès important dans la course à la phase finale, et qui aurait très bien pu basculer en faveur du club de la Capitale.

La gestion de la discipline aura été prépondérante, et Paris a craqué sur la fin après avoir pourtant fait preuve de maitrise sur le début de partie. Les cartons jaunes contre Telusa Veainu pour un en-avant volontaire (70e) et Paul Gabrillagues (80e) ont changé la fin de rencontre, et Berdeu en a profité pour porter l’estocade après la sirène (81e, 26-22), ne privant malgré tout pas le Stade français d’un point de bonus défensif mérité. D’autant que l’équipe parisienne restait sur un succès face au RC Toulon qui avait redonné de la confiance et de l’ambition, à l’image de son début de match maitrisé et bonifié par trois pénalités de Joris Segonds (5e, 7e et 11e), permettant aux siens de mener 9 à 0 à Gerland.

Le Matmut Stadium de Gerland rend hommage à Pierre Mignoni

Comme on pouvait s’y attendre, ce Lyon-Paris a donné lieu à un match dans le match entre Josua Tuisova et Waisea, les fers de lance de leurs attaques respectives et capables de faire basculer à tout moment une action. C’est justement ce qui a permis au LOU de réagir, dans une action en première main avec un jeu au pied de Ngatai pour éliminer le rideau défensif après une touche, et voir son centre fidjien récupérer pour filer à l’en-but (28e). Tandis que pour Paris, un autre centre fidjien a donc pu venir fixer la défense sur un ballon de récupération après un en-avant de Lima Sopoaga dans ses 22m, pour venir servir Arthur Coville dans la course et voir le Stade Français marquer juste avant la mi-temps (40e).

Si les Parisiens ont donc été devant à la pause (11-19), les Lyonnais sont parvenus à refaire leur retard, en retrouvant notamment de l’agressivité dans les rucks, et en voyant leur mêlée réagir après des débuts compliqués. La conquête a été prépondérante, toute comme la gestion du jeu au pied. Les duels ont également été rudes et il y aura eu du dégât, à l’image des sorties sur blessure de Mignot du côté de Lyon, et de Hall, Segonds et Barré pour Paris. Les deux équipes ont aussi laissé filer des points au pied, et à ce jeu indécis, dans ce combat stressant et palpitant, Lyon s’impose donc face à Paris, une belle manière de saluer Pierre Mignoni dont le départ en fin de saison avait été annoncée quelques jours plus tôt…