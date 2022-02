Alors que les deux équipes jouaient les arrêts de jeu de ce match comptant pour la 17e journée du Top 14, les Rochelais menant alors 24 à 20, un ballon avait été jeté depuis la main courante du stade, provoquant une confusion.

Pendant que les Rochelais en infériorité numérique, acculés sur leur ligne par les Basques, renvoyaient ce second ballon dans l'en-but afin de terminer le match et donc de l'emporter, le talonneur biarrot François Da Ros marquait quant à lui l'essai de la gagne avec le premier.

L'arbitre, ayant constaté la présence de deux ballons sur la pelouse en même temps, avaient alors refait jouer une mêlée, à la suite de laquelle les Biarrots avaient de nouveau marqué un essai, cette fois-ci par leur deuxième ligne Josh Tyrell (80+4), remportant du coup la victoire (27-24).

20 000 euros d'amende pour le Biarritz Olympique

La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a par conséquent sanctionné le BO d'un "avertissement au motif de désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d'un club ou des clubs en présence et notamment pour troubles causés dans l'enceinte sportive (introduction et/ou utilisation de tous engins ou articles pyrotechniques, de tout moyen d'amplification phonique, bagarre(s), jet(s) d'objet(s) sur ou en dehors du terrain, etc.)".

Le club basque écope également de 20.000 euros d'amende, dont 10.000 euros assortis du sursis, au motif de "tout propos, déclaration, comportement, susceptible de nuire au bon déroulement des compétitions", en raison de la présence d'une banderole dans les gradins d'Aguiléra fustigeant la maire (LR) de Biarritz, Maider Arosteguy, selon le communiqué de la Ligue.

Le président du BO, Jean-Baptiste Aldigé, est en conflit depuis plusieurs mois avec la municipalité biarrote, notamment en raison d'un projet d'aménagement du site autour du stade Aguiléra.

Cette victoire in extremis avait permis au club basque de mettre fin à six revers de rang et de céder sa place de lanterne rouge à Toulon. Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de sept jours, précise encore la LNR.