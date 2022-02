Les tops

Wiaan Liebenberg

Le troisième rochelais a été omniprésent, aussi bien dans le combat que ballon en main. C’était assez logique de le voir inscrire l’essai de la victoire à quatre minutes du coup de sifflet final, qui est venu récompenser son incroyable activité.

Jérémy Sinzelle

Le couteau suisse rochelais a fait une entrée remarquée amenant de la vitesse lors de son entrée en jeu. Alors que le Stade rochelais avait du mal à terminer les rencontres, il n’est pas étranger à la fin de match en boulet de canon des hommes de Ronan O’Gara.

Jordan Joseph

Il a encore été le fer de lance de la Section paloise, gagnant ses duels pour permettre aux Béarnais de jouer dans l’avancée, même s’il est gourmand sur une situation d’essai en fin de première période. Il a néanmoins inscrit l’essai qui a permis aux siens de revenir dans la rencontre en seconde mi-temps.

Les flops

Aminiasi Tuimaba

L’ailier fidjien de la Section n’a pas réussi à se faire la belle malgré de nombreuses munitions. Il a bien été surveillé par la défense rochelaise et n’a pas toujours effectué les bons choix. Il a perdu un ballon et a été pénalisé à deux reprises.

Clovis Le Bail

Le demi de mêlée palois n’a pas été en réussite, perdant deux ballons et ratant deux plaquages sur deux tentés. Il a aussi été pénalisé une fois. Remplacé à la 50e minute par Thibault Daubagna qui a été plus en vue.

Pierre Popelin

A l’aise dans le jeu courant, l’arrière rochelais n’a pas été en réussite dans l’exercice des tirs au but manquant trois pénalités et une transformation (3/7). Des échecs qui ont permis aux Palois de rester dans la partie et même de reprendre le score à un quart d’heure de la fin.