Lors de la cérémonie des Oscars Midol, en janvier dernier, Matthieu Jalibert avait été catégorique : "Il n'y a jamais eu de Jalibert dépendance à Bordeaux. Je pense que je suis un joueur important mais le plus important, c'est l'équipe. À chaque fois qu'il y a eu des absents de marque cette saison, le collectif a su répondre présent." C'est vrai qu'à ce moment-là, l'UBB s'envolait en tête du championnat et semblait marcher sur l'eau, et ce, avec ou sans son maître à jouer. Il n'y avait donc pas énormément d'inquiétudes à Bordeaux lorsque l'ouvreur était déclaré "out" à la suite d'une blessure au quadriceps.

Mais en vérité, c'est à ce moment-là que les choses se sont corsées pour l'Union. Malgré les victoires face aux Scarlets en coupe d'Europe et contre Castres, c'est une série de quatre revers consécutifs en championnat qui a contrarié les plans girondins. Le dernier exemple en date, cette défaite sur la pelouse de Chaban-Delmas face à la Section paloise. Alors que l'UBB devait retrouver Jalibert, l'ouvreur a finalement dû déclarer forfait lors de l'échauffement, laissant les siens hagards.

Des statistiques édifiantes

"Quand il s’est arrêté (de s'échauffer, N.D.L.R), juste avant le match, on a senti que tout le monde regardait ses chaussures", concédait Christophe Urios après la rencontre, perdue de manière frustrante. Une confidence qui laisse forcément penser que la "Jalibert-dépendance" est bien de retour en Gironde. Les chiffres sont eux éloquents : le maître de l'attaque girondine a disputé onze matchs avec l'UBB cette saison, et n'en a perdu qu'un seul (le premier à Biarritz).

Sans lui sur la feuille de match, Bordeaux-Bègles a un bilan de quatre victoires pour six défaites ! Pas un hasard, forcément. Il faut dire aussi qu'en cette période si particulière, les protégés de Laurent Marti dénombrent aussi d'autres absents important, parmi lesquels Ulupano Seuteni, meilleur marqueur d'essai du championnat, Guido Petti, un des meilleurs joueurs de touche du Top 14, Jandre Marais, co-capitaine bordelais, Ben Lam, une des attractions du Top 14, ou encore Maxime Lucu, Yoram Moefana et Cameron, qu'on ne présente plus.

Woki le porte-bonheur

D'ailleurs, l'absence du troisième ligne, protégé par les Bleus, a une importance similaire à celle de Jalibert. Là-aussi, les statistiques parlent d'elles-mêmes : Cameron Woki n'a tout simplement jamais perdu en Top 14 avec l'UBB cette saison, en dix matchs disputés. Sa seule défaite sous le maillot bordelo-béglais cette saison était face aux Tigers de Leicester... en l'absence de Matthieu Jalibert ! Parce que oui, lorsque Woki et Jalibert sont sur le terrain cette saison, l'UBB n'a tout simplement jamais perdu.

Champions Cup - Matthieu Jalibert et Cameron Woki (UBB) sont les joueurs phares de l'UBBIcon Sport

Il y a donc beaucoup de choses qui pourraient justifier la mauvaise passe que traversent les Bordelais. Mais il semble évident que l'absence de ses deux pépites n'est en rien étrangère à ces résultats. De là à parler de Jalibert-Woki dépendance, il n'y a qu'un pas.