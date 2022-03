Toutes les équipes connaissent à un moment ou l’autre un trou d’air dans ce championnat de Top 14. Solidement armé, on pensait que l’UBB pouvait passer à travers cette période, et pourtant les Girondins sont à leur tour dans le dur avec une quatrième défaite de suite, la première à domicile cette saison. Face à une Section Paloise qui n’avait rien à perdre, l’Union Bordeaux-Bègles a subi la pression et s’incline logiquement..

Pour Bordeaux, rien n’a été simple en ce bel après-midi de fin d’hiver. Les problèmes ont commencé avec le forfait de dernière minute de Mathieu Jalibert, qui a ressenti des douleurs durant l’échauffement. Puis ce sont des Palois décomplexés qui ont ensuite fait douter les hommes de Christophe Urios dans un début de match où les Béarnais ont joué tous les ballons. C’est sur une inspiration remarquable d’Antoine Hastoy que la Section a inscrit le premier essai. Feinte, placages cassés et vista pour servir Colombet, qui n’avait plus qu’a transmettre le ballon à Manu pour franchir la ligne (3-5, 18e minute).

Colombet, qui devait laisser sa place seulement quelques minutes après, suite à un impressionnant choc tête contre tête. C’est Rémi Lamerat qui sonnait la révolte aquitaine, avec une première belle percée. Puis sur l’action suivante, l’ancien clermontois profitait du bon travail de ses avants pour inscrire à son tour un essai (10-5, 34e minute). Bordeaux a été bousculé dans cette première période, ayant de grandes difficultés à mettre son jeu en place face à des Palois joueurs et plutôt appliqués. Sans l’apport de Mathieu Jalibert, l’UBB n’a pas eu son rayonnement habituel dans le jeu courant, se montrant maladroit et peu inspiré.

Sans Jalibert, l’UBB bafouille son jeu et se montre moins serein

Avec une pénalité de Trinh-Duc dès le début de second acte, l’UBB prenait 8 points d’avance, mais ne parvenait toujours pas à se libérer. Daubagnat entretenait alors les envies de jeu de son équipe en partant dans le couloir des 5 mètres avant de servir Manu pour un doublé imparable du centre de la Section (13-10, 52e minute). Pau continuait dans sa logique de jeu et semblait prendre peu à peu l’ascendant dans ce match. Mais la défense bordelaise veillait et parvenait à calmer les hardeurs béarnaises, avant que Trinh-duc ne donne de l’air à son équipe par un drop. Mais Bordeaux restait sous pression, et Dubié écopait d’un carton jaune pour avoir empêché la Section de jouer rapidement une pénalité. Le Bail sanctionnait doublement cette faute en passant la pénalité du 16-13, à peine un quart d’heure avant la fin de la rencontre.

Pau continuait alors de faire mal et parvenait même à égaliser par une nouvelle pénalité. Le silence s’installait alors dans le stade, laissant place à une tension intense pour les dernières minutes. Un drop contré de Debaes, puis un essai refusé à Cobilas, qui ne parvenait pas à aplatir suite à un ballon porté, ont fait frissonné le stade jusqu’au bout. Mais finalement c’est Pau qui va avoir le dernier mot, sur une ultime remontée de balle où Le Bail servait Hastoy pour un troisième essai imparable, celui de la victoire paloise.

Grâce à sa 2e victoire à l’extérieur de la saison, Pau prend provisoirement la 8e place du classement (41 points) et se replace dans la course au Top 6. Une victoire qui lance idéalement la Section dans le sprint-final, avec une réception à suivre le week-end prochain de Perpignan. Pour les Aquitains, qui étaient sous la pression de Montpellier en tête du classement avant ce match, c’est une première défaite à domicile, qui n’empêche pas les hommes de Christophe Urios de conserver la tête du classement (57 points). l’UBB va maintenant tenter de relancer la dynamique positive avec un déplacement dimanche prochain sur la pelouse de Clermont, pour le choc en retard de la 17e journée de Top 14.