Il a vraiment marqué de son empreinte le match Pau-Toulouse. En tant qu’ailier d’abord, puis en tant que centre au gré des péripéties de cette rencontre un peu folle. Sur l’essai de Manu à la 31e, il réussit une fantastique course en bout de ligne en échappant à trois défenseurs au prix d’un retour intérieur, et le quatrième ne put qu’accompagner sa course. Sur l’essai qu’il conclut lui-même à la 49e on le voit prendre le ballon à pleine vitesse encore sur l’aile gauche, et écarter Thomas Ramos d’un maître raffut. Sa course devient alors irrésistible.

On a aussi un autre fait d’armes, la défense d’Eliott Roudil sur l’une des dernières offensives de la partie, quand Thomas Ramos prit la décision de jour au pied par-dessus la défense pour solliciter Mathis Lebel. Le Palois surgit à point nommé pour couper court à l’initiative : "Sur ce coup, il a très bien défendu", a reconnu le Toulousain. Eliott Roudil fréquente le Top 14 depuis plus de sept ans, depuis qu’il a débuté sous les couleurs de La Rochelle en novembre 2014. Il est resté six ans chez les Jaune et Noir, avant de mettre le cap sur le Béarn en 2020.

Il vient de dépasser le cap des cent matchs professionnels à 26 ans pour seize essais. Dans les années 2015-2016, il a fréquenté l’équipe de France des moins de 20 ans aux côtés des Antoine Dupont, Anthony Jelonch, Damian Penaud, Peato Mauvaka et Baptiste Couilloud. Cette saison, Eliott Roudil a été titularisé à cinq reprises, mais c’était la première fois qu’il commençait un match au Stade du Hameau. Il a saisi magistralement cette occasion.