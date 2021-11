Prêté par le Racing 92 le mois dernier à la Section paloise, en manque de temps de jeu dans les Hauts-de-Seine (cinquante-trois minutes jouées en début de saison), le numéro 8 connaissait, samedi, sa première titularisation avec Pau après deux matchs en tant que remplaçant. Alors ? Le double champion du monde juniors a été brillant. À l’heure de jeu, alors que son équipe était menée de neuf points (12-21), il a remis la Section sur de bons rails avec l’essai de la révolte. Auparavant, il n’avait cessé d’attaquer la ligne d’avantage (deux plaquages cassés, un franchissement) et samedi, "JJ" a été le Palois qui a le plus porté la balle (dix courses, cinquante-sept mètres parcourus).

"Il est fidèle à ce que nous pensions de lui depuis qu’il est arrivé, saluait l’entraîneur adjoint Thomas Choveau après la rencontre. Il avance fort, porte très bien le ballon, possède un super état d’esprit. C’est un atout de plus dans le collectif."

S’il n’est là que depuis trois semaines, le troisième ligne centre semble cependant faire partie des leaders au sein du collectif béarnais. "Par rapport à ce qu’il dégage, il a déjà une grosse maturité, soulignait l’adjoint. Il est très déterminé, possède de grosses qualités. Il dégage une forme de charisme et de maîtrise intéressantes."

Sorti touché aux côtes à dix minutes de la fin, Joseph expliquait dans la soirée, de son côté : "Je suis quelqu’un qui aime bien prendre la parole afin d’avoir ce leadership que je cherche. Je suis venu ici pour reprendre du plaisir. Je l’avais perdu pendant un moment et ça faisait peut-être un an et demi que je n’en avais pas pris autant."