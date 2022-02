Le match : Toulon a évité à ses supporters de suffoquer

Comme la victoire étriquée obtenue samedi dernier face à l'UBB l'avait montré, les Toulonnais sont coutumiers des fins de match à tension. Jusqu'au bout du temps réglementaire, c'est souvent tout Mayol qui retient son souffle, tant les Rouge et Noir ont du mal à gérer leur avantage dans les dernières minutes. Ce samedi, on a un temps cru revoir ce scénario.

Plutôt efficaces en première mi-temps, les locaux entamaient le deuxième acte avec un petit matelas d'onze points. Mais même un petit matelas n'est jamais suffisant pour une équipe en panne de confiance. Pourtant, le RCT entame là aussi la seconde période d'une assez belle manière, en allant une troisième fois à dame, par l'intermédiaire de Gervais Cordin (24-6). L'essai du bonus. Mais au fil de la partie, la machine varoise va s'enrailler face à des Catalans joueurs et entreprenants. Si le premier essai de Delguy constitue une alerte, le second essai signé Tedder jette un froid sur le stade à neuf minutes du terme.

Or, Toulon n'est pas abattu. La fin de match à suspense n'aura effectivement pas lieu. En campant dans le camp de l'Usap pendant plusieurs minutes, l'équipe de Franck Azéma offre aux supporters un peu de répit. Vient ensuite la délivrance, à deux minutes de la sirène, lorsqu'une superbe action de Carbonel (prise d'intervalle, puis passe à une main après contact) envoie le jeune Danglot derrière la ligne (29-18). Pas d'inquiétude cette fois : Toulon a évité à ses supporters de suffoquer.

Le joueur : Isa, comme une habitude

Le puissant troisième ligne argentin a une nouvelle fois fait parler la poudre en championnat. Ce samedi, c’est l’Usap qui en a fait les frais. Au-delà de son essai, inscrit en force sur un départ de mêlée (31e), le numéro 8 a régulièrement mis son équipe dans l’avancée, en attaque comme en défense.

Par ses nombreuses charges rageuses et ses plaquages saignants, le Puma a fait rugir Toulon. On notera notamment le caramel distribué au talonneur Seilala Lam en première période (33e). Nouvelle preuve, si besoin il y avait, qu’Isa est actuellement le meilleur avant du Rugby club toulonnais. S’il n’a pas conservé le chef d’orchestre Louis Carbonel, le président Lemaître peut au moins se féliciter d’avoir récemment prolongé le fer de lance de l'équipe.

Le geste du match : l’énorme chistera de Serin

Si l’on excepte les deux premiers essais varois, c’est le demi de mêlée Baptiste Serin qui a fait lever Mayol en première mi-temps, le temps de quelques secondes… Sur une bonne touche à négocier dans les 22 mètres catalans, les avants toulonnais cafouillent le ballon en queue de groupé pénétrant. Le demi de mêlée international hérite alors de la gonfle et, d’un geste pur dont il a le secret, réalise une superbe chistera.

En un claquement de doigts, le cuir traverse le terrain sur la largeur, sur plus de trente mètres, sortant les Varois de la pression d’un regroupement de joueurs catalans. Il atterrit donc dans les bras de l’ailier Gervais Cordin. Virevoltant, l’ancien Grenoblois fait parler ses appuis, comme Cheslin Kolbe par la suite. Cette action provoque ainsi une nouvelle faute perpignanaise, et conduit à l’exclusion temporaire de Piula Faasalele. Le geste de Serin est classe, un peu risqué, mais pour le coup, tout sauf inutile.

Le chiffre : 2 victoires de suite en Top 14, une première cette saison pour le RCT

Depuis plusieurs mois, certaines statistiques ne font pas vraiment sourire sur la rade. En ce sens, l’incapacité des Rouge et Noir à aligner deux victoires consécutives en championnat jusque-là avait de quoi faire grimacer. En s’imposant face à Perpignan, Toulon a enfin brisé le signe indien. Dans son antre de Félix-Mayol, le RCT de Franck Azéma a mis fin à la malédiction et enchaîne pour la première fois de la saison.

La semaine dernière, les Varois s’étaient en effet imposés. C’était déjà à Mayol, et c’était face à l’Union Bordeaux-Bègles (21-18), leader du Top 14. Pour continuer leur petite marche en avant, les Rouge et Noir devront aller s’imposer à Brive, la samedi 26 février prochain.

Top 14 - Contre Perpignan, Julien Hériteau a inscrit le premier essai de Toulon.Icon Sport

La décla’ de Baptiste Serin : "On a encore pris la pression en deuxième mi-temps"

Interrogé par Canal + à l’issue de la rencontre, le capitaine du RCT Baptiste Serin a réagi à la victoire toulonnaise, acquise à la suite d’un match disputé : "On enchaîne, mais ça a été très compliqué. Franchement, on a encore une fois pris la pression en deuxième mi-temps, contre une équipe qui nous a mis vraiment à mal, qui a très bien joué. On savait que ça allait très compliqué et que si on gagnait, ça allait mettre du temps à se déclencher. C’est ce qui s’est passé. Maintenant, on est contents d’enchaîner une deuxième victoire […] Il y beaucoup de bruit autour du club en ce moment, mais heureusement, on essaie de se resserrer entre nous. C’est le plus important. La solution vient de l'intérieur et non de l’extérieur."

La question : Toulon peut-il enfin (un peu) décoller ?

En crise sportive et extra-sportive, le Rugby club toulonnais s’est donné un peu d’air grâce à sa victoire, ce samedi après-midi. Comme écrit plus haut, les Varois sont enfin parvenus à enchaîner. Et pour une fois, les supporters du club au muguet n’ont pas connu une fin de match absolument irrespirable, même si l'essai de Tedder a quelque peu climatisé le stade, le temps de quelques minutes. Revenus à deux longueurs du CAB, les Varois affronteront les deux autres candidats au maintien lors des deux prochains matchs, à savoir Brive et Bayonne. Dès lors, sans toutefois viser le top 6, peuvent-ils enfin décoller ?

Toulon peut-il enfin décoller ? Sondage 1189 vote(s) Oui Non

Par Dorian VIDAL