Le résumé : après l'approximation, le Racing sur le gong

Entre ces deux grandes formations du championnat, on s'attendait à un match débridé. Et la première mi-temps nous a donné raison, avec des véléités offensives des deux côtés. Mais la maladresse dont les acteurs ont parfois fait preuve a empêché le score de véritablement décoller. Si Machenaud passait deux pénalités en 6 minutes pour permettre aux ciel et blanc de mener 0-6, Bordeaux-Bègles ne se laissait pas faire. Après avoir choisi la pénaltouche, c'est Jolmes qui captait le ballon en touche et après quelques temps de jeu, le pilier bordelais Ben Tameifuna crucifiait ses anciens partenaires, en force (7-6 après la transformation de Garcia, 17e). Le score n'allait plus évoluer jusqu'à la mi-temps, après 40 premières minutes intenses mais décousues.

La rencontre allait redémarrer sur les mêmes bases après la pause. Alors que Garcia avait ajouté trois points pour l'UBB, et après seulement quelques minutes, le Racing récupérait un ballon sur lancement bordelais et c'est Imhoff qui en héritait, tapait à suivre dans le dos de la défense girondine et s'en allait, seul, aplatir le seul essai des hommes de Laurent Travers, que Machenaud convertissait par deux points supplémentaires (10-13, 51e). Garcia remettait les deux équipes à égalité à la 57e, et puis le score ne bougea plus jusqu'à la sirène, malgré un échec de Beale face aux perches à la 62e. Se joue alors la 80e minute de la rencontre, la sirène de Chaban Delmas retentit et l'arbitre siffle une pénalité aux allures de balle de match pour les Racingmen, que Volavola allait convertir pour infliger à Bordeaux sa première défaite à domicile de la saison (13-16, 81e).

C'est finalement une rencontre équilibrée qui tournait à l'avantage des Parisiens, les Bordelais peuvent nourrir de gros regrets, mais ils n'ont pas su rester disciplinés lorsqu'il l'a fallu.

Le geste du match: Thomas Jolmès tel un All Black

On joue alors la 37e minute sur la pelouse de Chaban Delmas quand Thomas Jolmès, d'une inspiration géniale, relève le ballon d'un maul, profite de la présence de l'arbitre pour prendre un intervalle et pénétrer dans les 22m du Racing. Il temporise alors et sert son compère de la deuxième ligne Douglas d'une magnifique chistera aveugle derrière le dos. Douglas transmet à Marais qui tentera d'alerter Bochaton pour l'envoyer à dame mais Lesgourgues empêchera l'essai bordelais en voulant intercepter la passe. Il commet un en-avant, alors que l'essai était tout fait. A la mi-temps, Jolmès s'est présenté au micro de Canal + et a analysé son exploit par un timide "j'ai improvisé".

Le chiffre: 17 plaquages réalisés par Baptiste Chouzenoux

Si le numéro 7 du Racing n'a pas été très en vue dans cette rencontre, il a effectué des tâches de l'ombre. Et c'est en défense qu'il s'est montré le plus efficace avec pas moins de 17 plaquages à son crédit. Ce qui fait de lui le meilleur plaqueur de la rencontre, devant ses coéquipiers Palu (16) et Baubigny (15). C'est peut-être aussi dans ce secteur que les Racingmen ont fait la différence pour venir à bout des Bordelais.

La question: le Racing peut-il jouer les troubles-fête dans la course à la qualification ?

En crise de résultats avant la trêve hivernale, les coéquipiers de Finn Russell sont sur une série de cinq victoires consécutives en championnat et n'ont perdu qu'un seul match en 2022 (à Lyon début janvier, 37-35). En plus, ils profitent du retour en forme de plusieurs cadres comme Virimi Vakatawa, Juan Imhoff ou Maxime Machenaud. Et puis, quand on regarde les prochains matchs des ciel et blanc, on se rend compte que le calendrier leur est plutôt favorable: ils vont affronter des prétendants au maintien comme Perpignan, Biarrtitz, Pau et Toulon et défieront des concurrents directs pour une place qualificative comme La Rochelle en perte de vitesse et le Stade français. Pour finir, ils profitent de la méforme actuelle de Toulouse pour se retrouver cinquièmes avec seulement deux points de retard sur Lyon, troisième. Au point de penser que le Racing peut avoir un rôle déterminant pour les phases finales ?