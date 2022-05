On ne le reverra plus sur les pelouses de Top 14 jusqu'à la saison prochaine. Julien Tisseron est donc forfait pour plusieurs semaines et manquera les derniers matchs. Sorti sur blessure contre La rochelle, en quart de finale de Champions Cup, à la 49e minutes de jeu, des examens réalisés en début de semaine ont révélé une fracture à la main. Avec 25 matchs au compteur, dont 20 en tant que titulaire, l'ailier ou l'arrière de 26 ans était l'un des joueurs le plus utilisé par le staff de Philippe Saint-André.

En mars dernier, Julien Tisseron avait prolongé avec le MHR jusqu'en 2025.