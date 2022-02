Après la fessée reçue samedi à Jean Bouin (65-19), c'est le président Jean-Baptiste Aldigé qui a pris la parole pour expliquer le jour noir vécu par les siens. Visiblement très touché, il confia donc : "On n'est pas invité. On est essouflé, en bout de cycle après trois ans d'efforts continus. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Personne n'a triché. Personne n'a trahi ce club. C'est juste que la dynamique s'épuise un peu. On ne peut exister que sur la rage de vaincre, cette envie basée sur des types incroyables et en lesquels personne ne croyait plus à part nous. On est en grande difficultés, on est en train d'exploser en vol, voilà la vérité. Je sais que les réseaux sociaux seront durs après cette performance mais je leur demande qu'ils tapent sur tout le monde s'ils veulent, sauf sur les joueurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Face à un gros club de Top 14, ils ont pris un mur en pleine face. Il reste huit matchs, certes. Mais on est à bout de souffle et chez nous, pas vraiment aidés par les institutions qui le devraient. On n'a pas le soutien de notre territoire et c'est difficile à vivre, au quotidien". Au bout de son laïus, il concluait non sans humour : "Ce n'est plus une conférence de presse... C'est une psychothérapie..."