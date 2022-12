Les tops :

Matthieu Jalibert

Il est décidément incontournable. Le demi d'ouverture de l'UBB a tout fait pour accélérer le jeu dès le début de la rencontre. Il a animé le jeu avec sa vivacité et sa vitesse habituelle. Evidemment, tout n'a pas réussi, mais il a marqué le deuxième essai en transperçant la défense sur une course en solo après avoir dit merci à Cobilas. Matthieu Jalibert a encore offert des frissons à Chaban Delmas.

Cyril Cazeaux

Le deuxième ligne international de l'UBB a fait un très gros travail en soutien, en défense et dans les déblayages. II a démontré pourquoi il était devenu au fil des saisons un cadre de cette équipe, sans faire trop de bruit. Mais avec application, quand les blessures le laissent tranquille.

Top 14 - Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Maxime Lamothe

Quelle partie du talonneur bordelais ! II fut très efficace sur des combinaisons dans le couloir après touche. On l' aussi beaucoup vu dans le jeu courant. Une vraie balle de fusil et un joli hommage à la formation bordelaise.

Madosh Tambwe

Qui aime bien, chatie bien. Le trois quart aile sud-africain n'a pas fait de bourdes énormes, mais nous l'avons trouvé un personnel sur quelques ballons d'attaque qui auraient mérité une passe en première période. Il s'est aussi débarrassé parfois du ballon au pied alors que d'autres solution s'offraient à lui. Il a marqué un essai à la 71, c'est vrai, mais en croquant un peu sur un ballon récupéré.

Les flops :

Julien Delannoy

Le deuxième ligne a reçu un carton jaune qui a précipité la chute de son équipe. Il aurait pu éviter son plaquage à retardement et à la tête sur Matthieu Jalibert. Il a ensuite eu du mal à l'image d'un pack de Brive en difficulté en touche et sur les impacts.

Top 14 - Julien Delannoy (Brive)Icon Sport

Esteban Abadie

On attendait mieux du numéro 8 corrézien, annoncé comme un gros contreur en touche. II n'a pas non plus assez résisté dans les contacts, ni avancé a fortiori. Il n'a pu enrayer la déconfiture du pack briviste notamment en deuxième période.