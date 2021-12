Le match nul vous paraît-il logique ?

Certainement. On aurait pu l'emporter sur la première mi-temps car nous n'avons pas été assez constants en matière d'engagement et nous avons manqué deux ou trois occasions franches. Je ne dis pas que l'on aurait marqué des essais mais nous aurions pu au moins récupérer trois points pour mettre les Palois sous pression. Nous avons été bien meilleurs en début de seconde période, mais ils ont réussi à revenir. Partager les points me paraît logique sur le match. C'est normal.

Est-ce un manque de maitrise qui vous coûte la victoire ?

Ça dépend comment on envie de voir le verre, à moitié plein, ou à moitié vide. Ce soir, je veux retenir que nous sommes venus chercher deux points ici. On sort d'une période compliquée et j'ai envie de penser que ça va nous apporter de la confiance, même si nous devons encore progresser sur des choses basiques, sous les ballons haut ou en faisant preuve de plus de précisions sur le plan du territoire. Mais, nous avons été capables de ne pas pas nous affoler et nous sommes rester consistants en fin de rencontre pour ramener ce match nul.

La fin de match pouvait-elle être mieux gérée ?

On ne peut pas mieux gérer cette fin de match. Nous avons passé quatre minutes sur cette succession de mêlées et c'était plus profitable qu'autre chose, car nous étions à treize. Nous avons courbé l'échine et attendu que ça passe. C'est vraiment notre manque d'efficacité sur cette première mi-temps que nous pouvons regretter.