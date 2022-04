Ce jeudi matin, le RCT a officialisé le forfait de Cheslin Kolbe pour le choc face au Stade Toulousain, samedi soir. Questionné par les journalistes, Franck Azéma a donné des nouvelles de l’ex-Stadiste, qui a participé aux entraînements en début de semaine : "Il a eu du caractère. Il est courageux. On sait que c’est cassé depuis dimanche. Il avait envie de s’évaluer depuis dimanche."

En plus de Brookes et Isa, commotionnés face à Trévise, les pépins s’accumulent pour le RCT. Surtout que Cheslin Kolbe était en train de monter en puissance avec le maillot frappé du muguet. Une énorme tuile pour Franck Azéma et son groupe ? "C’est un coup dur surtout pour vous, ironisé Azéma après une nouvelle relance. Il y a des pépins dans tous les clubs."

Et d'ajouter : "C’est triste pour lui. Ça avait une saveur particulière pour lui. Ça profite pour un autre. On verra si notre collectif est consistant. Ça sera autour de 5 ou 6 semaines pour lui. Ça peut aller plus vite. Il faut voir la consolidation de l’os."

Par Mathias MERLO