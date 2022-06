La finale de ce vendredi soir promet quelques étincelles. Pour ce choc des titans, qui prendra place au Stade de France, les deux staffs ont logiquement aligné les mêmes XV qu'en demi-finales. En effet, le seul changement à noter est la présence du pilier Enzo Forletta sur le banc montpelliérain, lui qui avait dû déclarer forfait en demie, en raison d'une blessure aux cervicales.

Ce sont donc des formations avec toutes leurs forces en présence qui se disputeront le Brennus, à Saint-Denis. Premiers de la phase régulière, les Castrais seront emmenés par leur charnière 100% sud-américaine, composée de l'Uruguayen Santiago Arata, et de l'Argentin Benjamin Urdapilleta. Face à elle, l'expérimenté Benoît Paillaugue et le jeune Paolo Garbisi auront la lourde tâche de mener le jeu montpelliérain.

Un autre duel à suivre vendredi soir sera celui des talons, avec un choc des générations entre Gaëtan Barlot (25 ans) et Guilhem Guirado (36 ans), lequel disputera alors le dernier match de sa grande carrière. Notons enfin que Pierre-Henry Broncan et Philippe Saint-André ont chacun composé un banc en 5/3, avec trois joueurs des lignes arrières pouvant entrer en jeu au cours de la partie (Fernandez, Cocagi et Zeghdar côté CO ; Aprasidze, Pollard et Ngandebe côté MHR).

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Combezou, 12. Botitu, 11. Nakosi ; 10. Urdapiletta, 9. Arata ; 7. Champion de Crespigny, 8. Ben-Nicholas, 6. Babillot (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Ngauamo, 17. De Benedittis, 18. Jacquet, 19. Delaporte, 20. Fernandez, 21. Cocagi, 22. Zeghdar, 23. Chilachava.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Vincent, 13. Doumayrou, 12. Serfontein, 11. Rattez ; 10. Garbisi, 9. Paillaugue ; 7. Camara (cap.), 8. Mercer, 6. Bécognée ; 5. Chalureau, 4. Verhaeghe ; 3. Haouas, 2. Guirado, 1. Lamositele.

Remplaçants : 16. Paenga-Amosa, 17. Forletta, 18. Capelli, 19. Janse Van Rensburg, 20. Aprasidze, 21. Pollard, 22. Ngandebe, 23. Thomas.