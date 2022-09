Forcément un coup dur pour le Gersois d'origine, impatient de débuter officiellement sous ses nouvelles couleurs. Mais aussi pour le Stade toulousain, qui perd une option au poste de demi de mêlée alors que Baptiste Germain a été prêté du côté de Biarritz cette saison. Martin Page-Relo, qui a fait plusieurs apparitions l'an dernier sous le maillot toulousain, devrait donc profiter de l'absence de Graou pour être le numéro deux au poste, derrière l'intouchable Antoine Dupont.

L'année dernière, Paul Graou avait été un des leaders du groupe agenais et un des meilleurs joueurs de Pro D2. L'ancien montalbanais avait disputé 25 matchs et marqué quatre essais. Il avait cette année fait le choix de rejoindre l'élite, et donc le Stade toulousain. Toulouse affrontera l'UBB à Bordeaux dimanche, pour la première journée du Top 14.