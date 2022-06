Le déclic en rouge et noir a-t-il eu lieu contre le Stade Rochelais le weekend dernier en barrage ? C’est un fait, la saison actuelle est sportivement plus âpre que la précédente qui avait été auréolée d’un doublé championnat – Europe. En cet opus 2021-2022, les champions de France en titre ont moins observé les planètes s'aligner, pour reprendre leur expression populaire sur l’exercice d’avant. Défaites ennuyeuses, qualifications plus difficiles, manque cruel des internationaux ou perte du titre continental en demie de Champions Cup ont marqué le parcours des Haut-Garonnais. Surtout, depuis le début de saison, les techniciens stadistes trouvaient à redire sur les contenus de matches.

Le faux quart de finale remporté contre les Maritimes (33-28) a semblé tout remettre dans l’ordre comme en témoigne le manager Ugo Mola : « On a rivalisé sur l’énergie, la révolte et la capacité à se mettre en face. Notre première mi-temps a même été maîtrisée avant d’un peu se recroqueviller. Mais vu la maîtrise qu’ont les Castrais depuis quelques semaines, on va s’accrocher et il faudra un très très beau Stade Toulousain, encore meilleure qu’en barrage. »

Le Dupont qui cache la forêt ?

Si Toulouse a de nouveau été flamboyante contre les récents champions d’Europe, ce fut aussi grandement grâce au patron du rugby français : Antoine Dupont. De là à penser que le génial demi-de-mêlée et capitaine a été l’arbre qui cache la forêt, ce serait injure à l’intensité, aux choix ou au réalisme de ses coéquipiers, à commencer par Mauvaka et Elstadt, excellents. L’autre force vient du banc, ce qui ne déplairait pas à Guy Novès. Les 14 avants qui se sont partagés le temps de jeu en barrage ont tout donné et créé une émulation bienfaitrice.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) (Midi Olympique/Patrick Derewiany).Midi Olympique

Si les acteurs sont importants, semaine d’entraînements après semaine d’entraînements, le jeu déstructuré des Rouge et Noir est un fil rouge rassurant. L’ouvreur international Romain Ntamack apprécie « d’avoir retrouvé petit à petit le rugby du Stade Toulousain depuis quelques semaines. Il y a un vent de fraîcheur après un hiver compliqué. Cette fin de saison est plutôt bonne et avec les bâtons dans les roues qu’on a eus. On peut déjà être très fiers. »

L’aspect physique a également permis de (re)monter le curseur, comme l’explique le manager Ugo Mola : « On revient de très loin mais il est vrai que les semaines qui ont suivi notre élimination en Champions Cup ont valu de l’or en termes de récupération pour notre jeune équipe qui a une moyenne d’âge de 24-25 ans. Voilà pourquoi sur l’intensité, on peut répondre plus que présent. Mais les Castrais seront aussi frais comme des gardons. »

Thomas Ramos : « 80 minutes pleines face à Castres »

Les hommes, le jeu et… la confiance. Le mental à ce très haut niveau est primordial, comme le révèle l’un des grands acteurs du match précédent, le talonneur international Peato Mauvaka. « Quand on avance sur les mêlées ou après les touches et que l’on marque tôt, on prend confiance, on se libère et on joue mieux au rugby. On va bien travailler toute la semaine pour que ce soit une belle demi-finale. »

L’arrière international Thomas Ramos confirme quant à l’état d’esprit. « Contre La Rochelle, on avait faim et on s’est bien senti. Ça a beaucoup fonctionné au feeling avec beaucoup de réussite. On a pu se regarder dans les yeux car on a fait un gros match. Et puis, ayant perdu notre titre européen de la saison dernière, forcément, on n’a pas envie de perdre le second. Maintenant, contrairement au barrage, c’est 80 minutes pleines qu’il va falloir produire face à Castres. » Romain Ntamack conclue. « Le niveau de concentration, d’implication et d’application se sont élevés depuis quelques semaines dans tout le club qui a l’habitude de ces matches à élimination directe. »

Top 14 - Thomas Ramos (Toulouse).Midi Olympique

Les joueurs du président Lacroix pourront-ils reproduire la prestation six jours plus tard quand leur adversaire se sera reposé et préparé durant 12 jours ? Elément de réponse avec l’arrière international Thomas Ramos : « Quand on est champions en 2019, nous n’avions pas joué de barrages et à la 50e minute de la demie, cela avait commencé à tirer. La performance de notre barrage nous a donné beaucoup d’envie, dont celle de poursuivre sur notre élan. Etant dans la dernière ligne droite, tout le monde a envie de performer d’autant plus. Ça se tire encore plus la bourre aux entraînements ou à la muscu en semaine. On espère être demeurer sur notre lancée des saisons passées. »

En ce qui concerne cette semaine s’écoulant avant la demie de Nice, peut-on s’attendre à ce que les hommes de la Ville rose montent encore en compétence ? Il n’y aura pas de recette magique selon Ugo Mola : « On ne pas se prendre pour d’autres et respecter les gens contre qui on joue. C’est la force de notre club. »