C'est le retour des jauges partielles dans les stades. Dès le 3 janvier prochain, les enceintes accueillant des matchs de rugby français ne pourront plus dépasser la jauge de 5000 spectateurs. Dans son allocution de ce lundi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un certain nombre de nouvelles mesures prises après un conseil de défense sanitaire suivi d'un conseil des ministres, afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, et la recrudescence de cas due en partie au variant Omicron.

"Les grands rassemblements seront limités à 2000 personnes maximum en intérieur, et 5000 en extérieur", a lancé Jean Castex. Ainsi, toutes les enceintes sportives en plein air ne pourront dépasser la jauge fixée à 5000 spectateurs. Évidemment, le rugby ne fait pas exception à la règle, qui entrera en vigueur à partir du 3 janvier 2022 pour une durée d'au moins trois semaines. Pour le cas particulier de Paris La Défense Arena, antre du Racing 92 considérée comme un lieu clos, il se pourrait donc que l'enceinte ne puisse pas accueillir plus de 2000 fans.