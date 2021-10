Des examens doivent encore être passés donc, mais Lopez pourrait manquer les deux derniers matchs du premier bloc, contre l'UBB et Toulon. Le jeune Gabin Michel et JJ Hanrahan se partageraient alros le poste. De son côté, Pélissié pourrait observer une longue absence, qui profiterait à Yohan Beregaray et Etienne Fourcade.