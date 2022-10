"C'est honteux de prendre quarante points devant un stade plein. Nous sommes tombés sur plus fort que nous. Un tel score à domicile, ce n'est pas possible ! On a eu le ballon la majeure partie du temps en première mi-temps, mais ça, ce sont des statistiques, la réalité du terrain, c'est autre chose... On s'est frotté à une très bonne défense, mais il va falloir se remettre en question, que ce soit sur notre tactique, notre plan de jeu. On va travailler sur ce qui n'a pas été. Nous avons été capables de marquer des essais lors des rencontres précédentes, mais là ça fait deux matchs que nous n'en sommes pas capables... Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à des situations difficiles."

"Ce n'est que le début de saison, on sait que la saison va être très longue. Nous sommes dans une période compliquée, avec énormément de blessés, un effectif plus petit que les grosses écuries. Le groupe va rester soudé. On va tous se remettre en question, que ce soit le staff ou les joueurs. On a un peu la tête au fond du sceau, mais il va falloir rester serrés pour basculer sur autre chose."