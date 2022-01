C’est un scénario tout simplement incroyable que nous a offert ce choc des extrêmes. L’Union Bordeaux-Bègles comptait bien profiter de la réception de la lanterne rouge couplée à la défaite toulousaine pour faire le break dans ce Top 14. Et bien elle a dû se contenter du service minimum contre un promu basque qui s’est déplacé le couteau entre les dents au stade Chaban-Delmas. Pour cette dernière journée avant le retour des jauges, le public bordelais a assisté à un drôle de spectacle durant plus de 80 minutes.

Un spectacle long à se mettre en route tout de même, avec peu de choses à se mettre sous la dent durant les 40 premières minutes. Un vrai match de reprise après deux semaines sans avoir pu jouer pour les Bordelais, et ça s’est ressenti sur le pré avec pas moins de sept pénalités concédées par l’UBB dans la première demi-heure de jeu. Il faut dire que les Basques n’y étaient pas étranger avec une troisième ligne au four et au moulin en défense qui a tout simplement fait déjouer le leader du championnat. Mené au score d’entrée de jeu après une première pénalité inscrite par Ilian Perraux, l’UBB n’a tiré son salut en première période que par l’essai de Louis Picamoles (28e) et les 8 points au pied de François Trinh-Duc, dont un drop qui permettait aux Bordelo-Béglais de se mettre à l’abri quelques minutes avant la pause. Opportuniste, le Biarritz Olympique se nourrissait de l’indiscipline bordelaise pour rester dans le coup à la pause (13-6).

Six essais dans les vingt dernières minutes

Réduite à 14 après la sortie sur carton jaune de son talonneur Clément Maynadier juste avant la pause, l’Union Bordeaux-Bègles n’encaissait pas le moindre point en infériorité numérique. Mieux encore, elle avait l’opportunité de tuer le match sur une pénaltouche à la 46e minute. Mais sans talonneur, difficile d’assurer la conquête. Biarritz faisait alors le dos rond mais tombait à son tour dans l’indiscipline à l’image du geste d’anti-jeu, à l’épaule, de Speight qui était alors invité à se reposer dix minutes (51e). Christophe Urios sentait le bon coup et décidait de faire entrer en action son banc XXL pour avoir fait le choix de mettre ses cadres dans un rôle d’impact player. Sans succès pour l’UBB puisque Biarritz n’a pas encaissé à son tour le moindre point en infériorité numérique.

Après la tentative de pénalité manquée par Ilian Perraux pourtant bien placée pour les Basques, Bordeaux-Bègles mettait enfin le pied sur l’accélérateur. A peine entré en jeu, Matthieu Jalibert faisait la différence d’un crochet intérieur avant de retrouver Alexandre Roumat au soutien. Le ballon filait jusqu’à Cameron Woki qui décalait Frederico Mori en bout de ligne pour faire le break (18-6, 66e). Seulement quelques minutes plus tard, Bordeaux-Bègles tenait enfin son point de bonus offensif grâce à Seuteni qui déchirait la défense pour aplatir sous les poteaux (25-6, 69e). Mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil du promu biarrot. Vexé après sa défaite concédée la semaine dernière contre Montpellier à Aguiléra, le Biarritz Olympique était enfin récompensé de ses efforts par l’intermédiaire de Jalogania (25-13, 72e). Il ne restait plus que quelques minutes à l’UBB pour aller chercher son fameux césame. Après avoir fixé la défense avec du défi au ras, Jalibert jouait le côté fermé pour le doublé de Mori (30-13, 77e). L’UBB se dirigeait tout droit vers son succès bonifié avant que Maxime Lonca, l’ancien de la maison, ne surgisse pour la punir (30-20). Galvanisés par ce deuxième essai, les Biarrots y ont cru pour aller chercher un point inespéré après une percée de Stark. L’UBB perdait son sang froid et Matthieu Jalibert sur carton jaune (80+1). Une aubaine pour les Biarrots qui envoyaient Francis Saili en terre promise (30-27, 80+4). Incroyable.