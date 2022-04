Quelle analyse faites-vous de ce match disputé sous une pluie battante ?

Avant le coup d’envoi, on savait que ça n’allait pas être beau vu les conditions météo. On a fait ce qu’il fallait, c’est-à-dire ne pas jouer du tout, les mettre sous pression, gagner la bataille de l’occupation. C’était le jeu que l’on voulait pour ce match, on l’a produit.

Arrivez-vous à prendre du plaisir dans ce genre de contexte ?

Franchement, non, il n’y a aucun plaisir, avec la pluie, le vent, tout ça... Mais il faut tout de même s’adapter. On a un groupe intelligent qui sait jouer avec des conditions comme celle-là.

La mêlée, dominée par Clermont, aurait pu vous coûter cher...

On savait que l’ASM était très fort en mêlée, il y a des matchs où ça se passe comme ça. Mais à part ça, les avants ont effectué un très gros travail sur les ballons portés, sur les séquences défensives, avec une bonne touche aussi…

Un des moments marquants de la partie est cette long pilonnage de votre ligne d’en-but par Clermont, avant la mi-temps. Pouvez-vous nous raconter ?

Cette action symbolise l’état d’esprit de ce groupe qui a envie de préserver son territoire. Sur le terrain, à la fin de cette séquence, j’avais envie de pleurer après avoir vu les mecs défendre comme ça. D’autant plus que c’était très costaud en face. Ca m’a donné envie d’en faire encore plus.

Vous êtes troisièmes au classement provisoire avec plus que jamais votre destin en mains pour la qualification. C’est de bon augure pour la suite...

On est bien, oui. Il reste trois matchs, ce n’est pas le moment de lâcher ni de lever le pied. Nous avons l’ambition de gagner le plus de matchs possibles sur ceux qui restent. Celui-là était très important car si on l’emportait, ça voulait dire que l’ASM aurait des difficultés à rentrer dans les six.