Avec la prolongation d’Antoine Dupont et Julien Marchand, le Stade toulousain frappe un grand coup. Ces deux joueurs cadres se sont fait un nom en club comme à l’international et ne semblent pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. En tout cas le Stade toulousain souhaite faire de ses joueurs une priorité pour l’avenir des Rouge et Noir. Précieux dans la quête du doublé la saison passée mais également en 2019, les prolongations de Dupont et Marchand sont donc une aubaine pour le club qui souhaite encore rafler quelques titres.

Dupont, l’incontournable

Le numéro neuf est un véritable facteur x et ne cesse de prendre de l’ampleur. Capable de faire basculer la physionomie d’un match à lui tout seul, Dupont est aujourd’hui la marque de fabrique du club et pour l’heure personne ne semble imaginer cette équipe toulousaine sans lui. La saison passée il avait inscrit 11 essais sous le maillot toulousain, aujourd’hui il en compte trois en dix matchs et ne semble toujours pas épuisé. Car il ne faut pas oublier qu’Antoine Dupont est l’un des joueurs les plus utilisés en Top 14, mais rien ne semble arrêté le demi de mêlée qui a toujours autant soif de temps de jeu.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse)Icon Sport

Arrivé au Stade toulousain en 2017, le Gersois d’origine semble avoir pris racine dans ce club avec lequel tout lui réussit.

Marchand, un leader aux épaules solides

Devenu capitaine très jeune, ayant succédé à Dusautoir et Fritz, le leadership naturel de Marchand a fait de lui l’un des hommes forts de cette équipe toulousaine. Dynamique dans le jeu et si précieux dans les zones de ruck, le talonneur mène ses avants d’une main de maître. Puissant sur un terrain c’est certainement sa détermination qui fait le plus d’effet. Il y a quelques mois le capitaine de Stade toulousain avait déclaré : " Sur la finale, j'ai ressenti une douleur qui n'était jamais apparue, au tendon d'Achille. J'avais du mal à la supporter. Repartir sur un autre match aurait été très dur... Enfin, s'il avait fallu, j'y serais retourné et j'aurais encore serré les dents ! ".

Top 14 - Julien Marchand (Toulouse)Icon Sport

Et c’est sans doute sur cette motivation sans faille que le Stade toulousain a envie de compter pour les années à venir.