45% des points de la Section paloise

Antoine Hastoy a inscrit à lui tout seul 45% des points de la Section paloise depuis le début de la saison. À titre de comparaison, seul le Lyonnais Léo Berdeu atteint lui aussi la barre des 40%. Ce chiffre prend d’autant plus d’ampleur si on le contextualise au niveau où se situe Pau dans le championnat. À Clermont, Parra ne fait pas mieux que 26%, c’est un pourcent de moins que Jaminet à Perpignan (27%), Hervé à Brive en est à 33% et seul Joris Segonds à Paris avec ses 39% se rapproche à peine du pourcentage colossal de l’ouvreur palois.

Si on comptabilise uniquement les matchs joués par le Bayonnais de naissance, le chiffre grimpe même à 50%. En d’autres termes, Hastoy a marqué la moitié des points de son équipe lors des 20 rencontres de championnat qu’il a disputé.

La contribution des meilleurs réalisateurs par équipe

80,2% de réussite au pied

Et quoi de mieux pour gonfler les statistiques que de s’appuyer sur une botte précise à hauteur de 80,2%. Au classement, il est le cinquième buteur le plus fiable du championnat. Des clubs ne jouant ni le top 6, ni la relégation comme Pau, seul son coéquipier Zack Henry fait mieux. Camille Lopez (Clermont) et Joris Segonds (Stade-Français) sont respectivement à 78,6% et 76,8% de précision.

Top 10 des buteurs en fonction de leur pourcentage de réussite

8 essais

C’est le nombre d’essais inscrits par le joueur de 24 ans depuis le début de la saison. Pour retrouver le dernier numéro 10 terminant sur le podium des meilleurs marqueurs d’essais à la fin d'une saison, il faut remonter en 2010. Le Montpelliérain François Trinh-Duc avait fini troisième ex-aequo avec 7 essais. D’une part, Hastoy joue beaucoup (20 matchs sur 23 possibles) et surtout davantage que d’autres ouvreurs réputés pour leurs qualités offensives comme Jalibert ou Ntamack. Il peut donc paraître logique que son nombre d'essais soit plus élevé ; plus de rencontres disputées pouvant signifier plus d’occasions d’essais. Mais il est tout de même important de louer l’apport offensif du joueur, la qualité de son placement et son intelligence de jeu pour expliquer ses performances.

Top 10 des meilleurs marqueurs

229 points

L’ouvreur de Pau en est à 229 points depuis le début de la saison, c’est tout simplement le meilleur réalisateur. En détail, il a aplati 8 essais et passé 43 pénalités, 27 transformations et 2 drops. Une nouvelle fois, personne ne fait mieux que lui en Top 14. Toutefois, il n’est pas le meilleur buteur. Dans l’exercice du but, seul Léo Berdeu, a inscrit plus de points au pied que lui (199 contre 189).

Le Palois aura du mal à battre son record personnel. L’an passé, il avait terminé la saison avec 280 points en 22 matchs.

Top 10 des meilleurs réalisateurs

12,72 points par match

Soit un peu plus de 4 pénalités ou de deux essais dont un transformé. C’est le nombre de points inscrits par Antoine Hastoy, en moyenne, par match. Un score remarquable étant donné que même dans des jours moyen comme contre Paris ce samedi, l’ouvreur reste décisif (2 essais, 2 pénalités, 1 transformation). Cette saison, l’ouvreur a même scoré, à trois reprises, tous les points de son équipe durant un match.

Top 10 des joueurs avec la meilleure moyenne de points par match

