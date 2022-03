Quel sentiment vous laisse cette défaite à Montpellier ?

On avait conscience de se déplacer chez l’actuel premier de Top 14, nous sommes donc contents de ramener un point de bonus défensif, ce qui est important pour la fin de saison. Je suis content aussi de l’état d’esprit du groupe qui aurait pu potentiellement gagner le match à la fin. Après, quand nous avons revu la vidéo, nous avons vu que nous avions donné des points trop faciles à Montpellier, dans un contexte où il était difficile de marquer des essais. Notre discipline nous a quand même mis beaucoup en difficulté. Il y a des gros points positifs à retenir, aussi. C’était un gros déplacement pour nous et nos avants ont fait un gros boulot en mêlée. Dans le jeu, nous avons aussi réussi à marquer un essai sur un mouvement plus dynamique

" Franck nous demande de moins jouer de notre camp "

Depuis l’arrivée de Franck Azéma, vous avez remporté neuf points à l’extérieur contre un seul en début de saison avec Patrice Collazo. Comment l’expliquez-vous ?

Sur les derniers matchs, nous arrivons à nous y retrouver comptablement. C’est une dynamique plutôt intéressante. Nous essayons de vraiment repartir sur les bases, comme on l’a vu ce week-end. Nous essayons de trouver une conquête un peu plus précise et dominante, de jouer chez l’adversaire et d’être disciplinés. Avant de travailler sur nos adversaires, nous nous sommes concentrés sur nous pour éviter de donner des points trop facilement. Nous avons enclenché quelque chose d’intéressant et il faut que ça continue. Franck nous demande de moins jouer de notre camp.

Quand vous voyez vos deux dernières prestations à l’extérieur, avec un bonus offensif obtenu à Biarritz et un bonus défensif décroché à Montpellier, y-a-t-il des regrets après une première moitié de saison ratée ?

Des regrets, nous pouvons en avoir. Mais, avec ce que nous avons produit depuis le début de saison, nous sommes là où nous devons être. Nous avons un groupe avec un fort potentiel, nous avons de très bons joueurs mais il faut être réaliste : nous sommes là où nous méritons d’être. Le Top 14 est un championnat long et très relevé. Une fois que le train part, c’est compliqué de le rattraper. On voit des équipes comme Montpellier la saison dernière qui avait fait un très mauvais début de saison et, ensuite, ils avaient fait une excellente série mais ça n’avait pas suffi pour rentrer dans les six. Nous, nous sommes un peu en dents de scie mais nous nous accrochons. On pourra avoir des regrets parce qu’on est conscient que nous aurions pu faire beaucoup mieux. Désormais il faut regarder devant parce que rien n’est joué. Dans les deux sens.

Top 14 - Franck Azéma est devenu l'entraîneur de Toulon en cours de saisonIcon Sport

Vous rejoindrez Clermont à la fin de saison. A quel moment avez-vous pris cette décision ?

Cette décision a été mûrement réfléchie. Ce n’est pas facile de quitter le club où j’ai passé huit saisons. Je suis arrivé à 18 ans, je suis passé par le centre de formation, l’équipe espoirs. C’est ici que j’ai fait mes premiers matches en professionnel donc ce départ marque un tournant dans ma carrière personnelle. Ma réflexion m’a amené à me dire que j’ai besoin d’un nouveau challenge, une nouvelle aventure pour découvrir une autre culture. Cela m’a amené vers Clermont, qui m’a tendu la main. C’est un beau challenge qui m’attend là-bas. C’est très motivant mais avant tout ça, j’ai envie de donner le meilleur avec Toulon sur la fin de saison.

Huit années dans un club ce n’est pas rien. Aviez-vous besoin de sortir un peu du confort toulonnais ?

Quand j’étais arrivé à Toulon, c’était pour cette raison. Je me disais qu’il fallait que je me prenne en main après avoir quitté mon chez moi. L’idée, c’était déjà de grandir en tant qu’homme. C’est une aventure qui va s’arrêter et j’en garde plein de bons souvenirs. J’aurai connu des hauts mais aussi des bas. Ça forge le caractère et ça m’a permis de me construire. J’ai encore ma carrière devant moi et je pense que c’est le moment de me relancer. Je sens que j’ai besoin de relever un nouveau défi.

Plusieurs clubs étaient intéressés par votre profil. Pourquoi avoir choisi Clermont ?

On a vu que pour le marché des numéros 10 s’était animé en début de saison. Il y a donc eu beaucoup de discussions mais après, le projet de Clermont était très intéressant et le club était très intéressé par mon profil. Ça c’est fait naturellement, d’autres clubs ont signé d’autres numéros 10. Le projet de Clermont m’a intéressé car il y a beaucoup à faire. Je pense qu’ils sont dans une phase de reconstruction après pas mal de changements. C’est motivant de relever ce défi. Il y a aussi le départ de plusieurs joueurs cadres de l’équipe et ça va être un beau défi à relever.

Anthony Belleau a vécu de grands moments en six ans avec ToulonAFP

Avez-vous échangé au préalable avec Franck Azéma ?

On a surtout discuté de ma situation personnelle, parce que j’ai pris ma décision au même moment où il est arrivé. Je n’avais pas de recul sur mon aventure avec Franck. Je n’ai pas souhaité le solliciter sur le sujet parce qu’il venait d’arriver et je ne me voyais pas aller lui demander comment ça se passe à Clermont. On a simplement échangé sur ma situation et il m’a expliqué ce qu’il voulait faire à Toulon.

Saviez-vous, à ce moment-là, que Louis Carbonel allait aussi quitter Toulon ?

Non, j’étais vraiment focus sur ma situation personnelle. Je réfléchissais à ce qui pouvait être le plus bénéfique pour moi. J’avais pesé le pour et le contre. C’était important de me recentrer sur moi et de ne pas dépendre de la décision d’untel ou untel. Je me suis juste posé la question : qu’est-ce qui est le mieux pour moi ? J’ai pris ma décision sans regarder ce qui se passait autour.

" Une saison à Toulon, ça peut en valoir deux ailleurs "

Entre votre position au classement et un départ en fin de saison, comment parvenez-vous à rester concentré et motivé sur la fin de saison ?

Ma motivation est intacte par respect pour le club. J’ai passé huit ans dans ce club, je suis arrivé minot, j’y ai grandi. J’ai un peu tout connu ici. Une saison à Toulon, ça peut en valoir deux ailleurs. J’ai tellement de respect, et même après mon départ je garderais ce club dans mon cœur pour beaucoup de raisons. J’aimerais finir de la meilleure des manières possibles et j’aurai préféré qu’on soit dans une meilleure position. Ça n’empêche pas que je donne tout parce que je n’ai pas envie d’avoir de regrets. Nous sommes tous conscients que le club ne devrait pas prétendre être à cette place là. Quand on voit l’état d’esprit ce week-end, voir nos avant se resserrer pour renverser une mêlée à cinq mètres, on se dit qu’on peut aussi faire quelque chose en Challenge européen et ça serait bien de finir la saison sur du positif.

Il y a la venue de La Rochelle samedi, match important pour le maintien, partez-vous avec plus de certitude malgré la défaite ce week-end ?

Nous avons une dynamique intéressante. Nous venons d’effectuer trois matches à l’extérieur. Nous avons vu qu’il y avait des choses biens et d’autres moins biens donc retrouver Mayol va nous faire du bien. Nous arrivons avec de d’humilité et très heureux de retrouver notre public. La Rochelle est un gros morceau et une équipe très complète.

A titre personnel, La Rochelle c’est aussi une sorte de fil rouge dans votre carrière…

C’est vrai qu’il s’est passé plein de choses, des hauts et des bas. Il y a eu des moments très glorieux avec ce drop (passé à la dernière minute en demi-finale de Top 14 2017) et des moments difficiles avec ma blessure à La Rochelle (rupture des ligaments croisés du genou lors de la première journée la saison dernière). Je ne sais pas si le bon Dieu a écrit une histoire avec eux (rire). Maintenant j’essaie simplement de prendre le match tel qu’il est et de faire abstraction de ce qu’il peut y avoir autour.